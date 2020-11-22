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Киев хочет окончательно легализировать на Украине огнестрельное оружие  

22 ноября 2020, 01:15  •  97 • Украина
Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о легализации «гражданского оружия и отдельных боеприпасов». Согласно официальной информации, владельцы винтовок, карабинов и травматических пистолетов будут обязаны не только получить специальное разрешение для хранения и использования соответствующих арсеналов, но и пройти так называемые армейские тесты на умение обращаться с оружием. Как полагают независимые эксперты, нововведение вызовет в стране резкий рост преступности, а сама Украина может превратиться в рассадник экстремизма. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.
Инициаторами законопроекта, получившего рабочее название «Об обороте оружия», выступили народные депутаты Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа». К ним присоединились народные избранники из объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а также групп «Доверие» и «За будущее». По мнению авторов идеи, именно так сегодня возможно вывести из тени до двух миллионов единиц оружия, находящихся на руках у жителей всей территории от Закарпатья до контролируемых Киевом районов Донбасса.
«Мы должны положить конец нелегальному оружейному обороту, в противном случае наша страна окажется на грани криминального коллапса», — говорится в характеристике документа.
«На создание, обсуждение и принятие нормативных актов о задействовании таких систем понадобится немало времени, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский юрист Олег Маневич. — Совершенно очевидно, что сразу же после принятия оружейного закона специалисты столкнутся с полной правовой неразберихой».
Это мнение разделяют и в Украинской ассоциации владельцев оружия. Как подчеркнул журналистам в Киеве ее руководитель Георгий Учайкин, максимальную прибыль от нового закона получит именно МВД страны.
«[Министерство] будет и в дальнейшем вытягивать деньги из бюджета и лоббировать внедрение травматов, — отметил он. — В свою очередь, подконтрольные ведомству структуры, включая охранные фирмы, в использовании [боевых пистолетов] могут рассчитывать на карт-бланш».
По всей видимости, не только они.
«В данный момент на Украине действуют до 30 только официально зарегистрированных крайне правых националистических организаций и движений. Нет никаких сомнений, что многие из их активистов в прямом смысле этого слова вооружены до зубов, — говорит социальный психолог Елена Мильто. — Легализацию оружия эти люди воспримут как своеобразную отмашку. Будущие «факельные шествия» станут сопровождаться демонстрацией арсеналов и пальбой. Пока — в воздух. Неужели власть не понимает, что, снимая подобные ограничения, она открывает ящик Пандоры?»
«На отдельных специализированных форумах в Интернете сегодня можно заказать и приобрести не только боеспособный автомат, но и гранатомет, — подчеркивает европейский правозащитник Александр Митц. — После тотального оружейного разрешения слово «экстремизм» наверняка прочно войдет в словарь современного украинского языка».
С этим высказыванием трудно не согласиться.
Автор: Леонид Андросов

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