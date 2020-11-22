|
Киев хочет окончательно легализировать на Украине огнестрельное оружие
22 ноября 2020, 01:15 • 97 • Украина
Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о легализации «гражданского оружия и отдельных боеприпасов». Согласно официальной информации, владельцы винтовок, карабинов и травматических пистолетов будут обязаны не только получить специальное разрешение для хранения и использования соответствующих арсеналов, но и пройти так называемые армейские тесты на умение обращаться с оружием. Как полагают независимые эксперты, нововведение вызовет в стране резкий рост преступности, а сама Украина может превратиться в рассадник экстремизма. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.
Инициаторами законопроекта, получившего рабочее название «Об обороте оружия», выступили народные депутаты Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа». К ним присоединились народные избранники из объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а также групп «Доверие» и «За будущее». По мнению авторов идеи, именно так сегодня возможно вывести из тени до двух миллионов единиц оружия, находящихся на руках у жителей всей территории от Закарпатья до контролируемых Киевом районов Донбасса.
Это мнение разделяют и в Украинской ассоциации владельцев оружия. Как подчеркнул журналистам в Киеве ее руководитель Георгий Учайкин, максимальную прибыль от нового закона получит именно МВД страны.
По всей видимости, не только они.
С этим высказыванием трудно не согласиться.
Автор: Леонид Андросов
Подпишитесь на нас
Загрузка...
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 ноября 2020, 05:10
|
19 ноября 2020, 22:50
|
17 ноября 2020, 00:15
|
20 ноября 2020, 09:50
|
17 ноября 2020, 21:20
|
19 ноября 2020, 01:45
|
17 ноября 2020, 21:20