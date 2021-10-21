Киев хочет обескровить Белоруссию

Уже в самые ближайшие дни, 22-24 октября, в Киеве национальная энергетическая компания "Укрэнерго" собирается проводить конкурс на доступ к межгосударственному сечению линий электропередачи между Украиной и Белоруссией. Результаты его должны огласить 29 октября — за два дня до истечения срока запрета на импорт электроэнергии из Белоруссии и России, введенного властями сначала до 1 октября, а потом продленного ими до 1 ноября.

Такое совпадение по датам и спешка в проведении конкурса с большой вероятностью свидетельствуют о том, что Украина, несмотря на все заявления официальных лиц, уже в ноябре вернется к импорту электричества из Белоруссии — как мы и предсказывали еще во время введения весной далеко не первого запрета на импорт. Более того, будущий финт украинской власти с очередным временным "остаточным прощаваем" российско-белорусской электроэнергии просматривался еще во время пиковых зимних ее закупок Украиной.

Любопытно, что всего несколько дней назад в украинском Министерстве энергетики отрицали наличие планов коммерческого импорта электроэнергии из России и Белоруссии в течение всего отопительного сезона.

Заявление это делалось в очень специфических условиях.

Во-первых, к 12 октября, когда оно было обнародовано, на Украине уже в полной мере развернулся кризис на газовом рынке. Местные биржевые цены уверенно перемахнули через 35 тысяч гривен (96 тысяч рублей) за тысячу кубометров — рост с начала года составил 4,5 раза. На европейском спотовом рынке цена 1000+ долларов стала восприниматься как нормальная. Запасы голубого топлива в украинских хранилищах в октябре начали сокращаться, едва перевалив за 18 миллиардов кубометров. При этом активного газа, принадлежащего "Нафтогазу", в них было едва-едва больше десяти миллиардов кубометров. И на сегодня ситуация изменилась мало. Разве что в ближайшие дни, с началом отопительного сезона, который дальше оттягивать уже совсем сложно, запасы начнут сокращаться еще быстрее.

Во-вторых, стал очевиден и полный провал планов накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ, где его к тому моменту было 800 тысяч тонн вместо необходимых 2,8 миллиона. С тех пор запасы угля просели ниже 700 тысяч тонн. И только к началу отопительного сезона власти заметили то, что было очевидным еще летом: накопить уголь в запланированных объемах не удастся. Впрочем, пару месяцев назад на фоне уже начавших сокращаться запасов в Министерстве энергетики и вовсе говорили о рекордных темпах накопления.

В-третьих, с начала октября стала очевидной тенденция к дальнейшему подорожанию электроэнергии. Сейчас среднесуточная цена киловатт-часа на рынке — около трех гривен (8,2 рубля) и в отдельные дни достигает 3,3 гривны (девять рублей). Рост с начала года в 2,2 раза, а уже в ближайшее время прогнозируется новое полуторакратное подорожание электричества.

К этому стоит добавить, что почти две трети энергоблоков ТЭС и крупнейших ТЭЦ в стране стоят. Из них официально по причине отсутствия угля — девятнадцать! Но на самом деле может быть и больше, потому что та же история, скорее всего, происходит и с энергоблоками, находящимися на ремонте. Не говоря уже о тех, которые просто законсервированы.

С энергоблоками АЭС тоже все не очень здорово: к началу отопительного сезона четыре из пятнадцати все же оказались в стадиях различного ремонта (текущего, среднего и капитального). Причем все четыре — это мощные блоки-"миллионники" с реакторами ВВЭР-1000.

Так что волей-неволей приходится задумываться об импорте электроэнергии. Другой вопрос — зачем было отрицать очевидное еще неделю назад, ведь ситуация с энергокризисом на Украине сложилась не внезапно. Она последовательно развивалась с начала лета. Нынешний же взлет цен на энергоносители ее лишь усугубил. Кстати, показательно, что украинские власти в конце весны — начале лета проявили редкую мудрость и чутье, отказываясь от закупок "дорогих" энергоносителей и рассчитывая на то, что летом удастся купить подешевле. В итоге столкнулись с кратным их подорожанием.

Теперь же речь идет о покупке электроэнергии у страны, выборы в которой Украина не признала и против которой ввела санкции. Правда, сейчас от этих санкций де-факто остался только запрет на авиаперелеты. Тем не менее сам факт обращения к "узурпатору" с просьбой наполовину задействовать имеющиеся сечения линий электропередачи, составляющие 900 мегаватт, чтобы спасти Украину от энергокризиса, выглядит не очень последовательно. Однако же альтернатива — только обращение к "агрессору".

Во всей этой ситуации следует еще отметить планы официального Киева по отсоединению от белорусской и российской энергосистем, с которыми энергосистема Украины пока синхронизирована. Их никто не отменял: порвать с "проклятым прошлым" и присоединиться к энергосистеме Евросоюза ENTSO-E, согласно недавнему заявлению премьер-министра Шмыгаля, планируется еще до истечения 2022 года.

Однако фишка тут в том, что хотя в ЕС и жаждут получить новый рынок сбыта для дорогой балансирующей электроэнергии и одновременно дешевое базовое электричество с украинских АЭС, но не имеют желания разгребать кризисы в энергосистеме Украины. Поэтому выставляют Киеву четкое и однозначное требование: в течение недели украинская энергосистема должна проработать автономно во время максимальных холодов ближайшей зимой и максимальной жары ближайшим летом.