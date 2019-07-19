|
Киев хочет купить у Польши два списанных советских ракетных катера с найденными течами
19 июля 2019, 10:39 • 89 • В мире
Украина изучает возможность покупки у Польши списанных больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, которые были построены в СССР в 1980-х годах. Как сообщает "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники, в катерах найдены течи, однако это не останавливает украинских военных.
Представители ВМС Украины уже осмотрели катера, выставленные на продажу, уточняет издание.
Как известно из открытых источников, ORP Rolnik и ORP Metalowiec вошли в состав ВМС Польши в конце 1980-х годов. В конце 2013 года они были списаны и переданы польскому Агентству военного имущества, которое выставило их на продажу по 800 тысяч злотых (210 тысяч долларов США).
В январе 2019 года списанные катера были отбуксированы на судоремонтный завод для технического обслуживания, где у ORP Metalowiec обнаружили течи. Одна течь была найдена в районе машинного отделения, затем там же были зафиксированы еще три.
Напомним, ракетные катера проекта 1241 "Молния" строились на судостроительных заводах СССР в 1979-1996 годах. После раздела Черноморского флота СССР Украина получила четыре ракетных катера проекта 1241, два корабля были выведены из состава украинского флота в 2012 году, еще два после воссоединения Крыма с Россией остались в акватории полуострова.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июля 2019, 17:39
|
15 июля 2019, 02:39
|
16 июля 2019, 07:54
|
12 июля 2019, 22:39
|
12 июля 2019, 22:39
|
16 июля 2019, 04:39
|
13 июля 2019, 11:39