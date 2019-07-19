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Киев хочет купить у Польши два списанных советских ракетных катера с найденными течами

19 июля 2019, 10:39  •  89 • В мире
Украина изучает возможность покупки у Польши списанных больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, которые были построены в СССР в 1980-х годах. Как сообщает "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники, в катерах найдены течи, однако это не останавливает украинских военных.
Представители ВМС Украины уже осмотрели катера, выставленные на продажу, уточняет издание.
Как известно из открытых источников, ORP Rolnik и ORP Metalowiec вошли в состав ВМС Польши в конце 1980-х годов. В конце 2013 года они были списаны и переданы польскому Агентству военного имущества, которое выставило их на продажу по 800 тысяч злотых (210 тысяч долларов США).
В январе 2019 года списанные катера были отбуксированы на судоремонтный завод для технического обслуживания, где у ORP Metalowiec обнаружили течи. Одна течь была найдена в районе машинного отделения, затем там же были зафиксированы еще три.
Напомним, ракетные катера проекта 1241 "Молния" строились на судостроительных заводах СССР в 1979-1996 годах. После раздела Черноморского флота СССР Украина получила четыре ракетных катера проекта 1241, два корабля были выведены из состава украинского флота в 2012 году, еще два после воссоединения Крыма с Россией остались в акватории полуострова.

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