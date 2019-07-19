Киев хочет купить у Польши два списанных советских ракетных катера с найденными течами

Представители ВМС Украины уже осмотрели катера, выставленные на продажу, уточняет издание.

Как известно из открытых источников, ORP Rolnik и ORP Metalowiec вошли в состав ВМС Польши в конце 1980-х годов. В конце 2013 года они были списаны и переданы польскому Агентству военного имущества, которое выставило их на продажу по 800 тысяч злотых (210 тысяч долларов США).

В январе 2019 года списанные катера были отбуксированы на судоремонтный завод для технического обслуживания, где у ORP Metalowiec обнаружили течи. Одна течь была найдена в районе машинного отделения, затем там же были зафиксированы еще три.

Напомним, ракетные катера проекта 1241 "Молния" строились на судостроительных заводах СССР в 1979-1996 годах. После раздела Черноморского флота СССР Украина получила четыре ракетных катера проекта 1241, два корабля были выведены из состава украинского флота в 2012 году, еще два после воссоединения Крыма с Россией остались в акватории полуострова.