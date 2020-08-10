Киев хочет использовать "Большую семёрку" в переговорах по Донбассу

Киев планирует привлечь к переговорам по Донбассу ни много ни мало страны, входящие в "Большую семёрку" (G7). Такой информацией поделился бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Радио Свобода" (СМИ - иностранный агент).

Он уточнил, что такой вариант рассматривается на случай, если переговоры в Минске зайдут в тупик. Украина будет просить США и других членов G7 присоединиться к переговорному процессу.

Мы будем думать о новой редакции документа, просить собраться и провести международную конференцию по этим вопросам, - сказал Кравчук.

Напомним, что это далеко не первая попытка Киева привлечь США к переговорам по Донбассу. Да и Вашингтон периодически проявлял свой интерес к "нормандскому формату". По мнению экспертов, разговоры о расширении участников переговорного процесса связаны с усталостью Германии и Франции от Украины и потерей Киевом поддержки с их стороны.