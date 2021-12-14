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Киев хочет через Брюссель заставить Москву продлить транзит газа после 2024 года

14 декабря 2021, 17:50  •  168 • Политика
Фото: Xinhua/Ukrinform/Sergei Gudak/www.globallookpress.com
Украинское правительство работает сразу по трем направлениям
Киевский режим строит планы возобновления переговорного процесса в трехстороннем формате – Украина, Россия и Евросоюз, чтобы гарантировать себе сохранение транзитного маршрута поставок газа из РФ европейским потребителям через ГТСУ до истечения срока действия контракта, который заканчивается в 2024 году. Об этом пишет издание EADaily со ссылкой на сообщение агентства ICIS и источники в украинском кабмине.
Отмечается, что власти Незалежной по столь важному для страны вопросу работают сразу в трех направлениях.
Прежде всего, Киев хочет возобновить переговоры в том формате, благодаря которому в декабре 2019-го сторонам удалось заключить действующее соглашение.
Кроме того, в руководстве соборной пытаются добиться от Москвы увеличения транзитных объемов с нынешних 40 млрд куб в год до 65 млрд кубометров.
Также деятели киевского режима надеются заручиться поддержкой Брюсселя, включая вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича. Именно словацкий дипломат участвовал в переговорах в 2019 году, активно усаживая за стол украинских и российских представителей.
Напомним, действующий пятилетний контракт на транзит газа из РФ в Европу завершается в 2024-ом. В Незалежной прямо-таки испытывают животный страх из-за того, что после запуска "Северного потока-2", который Берлин под давлением Вашингтона упорно затягивает себе же во вред, украинская советская труба Уренгой-Помары-Ужгород больше не понадобится России.
В свою очередь, в Москве неоднократно говорили, в том числе президент страны Владимир Путин, что РФ не против продолжения транзита через ГТСУ, однако для этого должна быть экономическая необходимость и выгода, а также потребность в дополнительных объемах со стороны европейцев.

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