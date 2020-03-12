Киев избавляется от российской дипмиссии

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Власти украинской столицы забрали у посольства РФ арендованные им земли

Городской совет Киева расторг договоры об аренды с 1999 г. трех земельных участков на Подоле с дипломатической миссией России.

Как сообщает УНИАН, данное решение поддержало сегодня на заседании Киевсовета большинство депутатов. Речь идет не о территории, где сейчас находится российское посольство, а участки, переданные под будущее строительство консульского отдела РФ и жилых домов.

Они располагаются на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и улице Боричев Ток, 17, 19, 21.

"Решение принято, учитывая фактическое пребывание Украины в состоянии войны с РФ, а также учитывая устойчивое общественное сопротивление созданию условий для функционирования органов государства-агрессора на территории Киева", – говорится в информации агентства.

Также отмечается, что эти земельные участки не использовались по назначению уже больше 20 лет. Часть территорий уже обустроена киевлянами для общественного отдыха, в результате чего власти столицы Незалежной намерены изучить вопрос о предоставлении указанным участкам статуса скверов.

Депутат от националистической партии "Свобода" Юрий Сиротюк в своем "Фейсбук" высоко оценил решение Киевсовета.

"На следующую тысячу лет нам точно не нужно помещение для резиденции российского посла, нового помещения посольства и консульства страны-оккупанта", – написал украинский националист.

Напомним, Россия и Украина отозвали своих послов в 2014 году. Дипмиссию в Киеве ныне возглавляет временный поверенный в делах Александр Лукашик.