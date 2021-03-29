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Киев испугался, что его выбросят из "нормандской четвёрки": "Ничего об Украине без Украины"

29 марта 2021, 23:55  •  77 • Политика
Киев испугался, что Германия, Франция и Россия выкинут его из "нормандской четвёрки" за откровенный саботаж Минских соглашений. "Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - заявил официальный представитель МИД страны Олег Николенко.
Так он прокомментировал сообщение о том, что Берлин, Париж и Москва готовятся провести онлайн-конференцию по ситуации в Донбассе без участия Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что такие планы имеются, однако сроки пока что не определены.
Это известие возмутило украинские власти, которых, по сути, отстранили от участия в переговорах. Они потребовали проводить переговоры "нормандской четвёрки" только в полном, а не в урезанном варианте.
Наша позиция - ничего об Украине без Украины. Убеждены, что только в полном, а не сокращённом нормандском формате можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, - подчеркнул Николенко в комментарии украинскому порталу "Европейская правда".
Он также добавил, что из-за обострения ситуации в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский сейчас пытается созвать "нормандскую четвёрку" в полном составе - причём как на уровне политсоветников, так и на уровне глав государств.
Отметим, что российская сторона неоднократно обвиняла Украину в том, что она открыто саботирует Минские соглашения и не делает ничего из взятых на себя обязательств. А главу украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука регулярно уличают в том, что он намеренно заводит переговоры в тупик.
В последнее время Киев постоянно озвучивает идею некоего плана, который якобы может стать альтернативой Минским соглашениям. Украинские журналисты уже рассекретили этот план. Речь в нём идёт о разоружении армий ДНР и ЛНР, а также о передаче Украине участка границы с Россией до проведения выборов в Донбассе и без каких-либо гарантий. По сути, Киев предлагает Донецку и Луганску признать полную капитуляцию и сделать это на украинских условиях.

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