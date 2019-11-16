Киев использовал бесов в попытке отпугнуть украинцев в Донбассе от паспорта России

Таким образом власти или спецслужбы Украины пытаются запугивать своё население, чтобы убедить его отказаться от получения паспорта России.

"Когда пряник притягательности жизни в Незалежной уже не работает, переходят к кнуту угроз. Киев очень беспокоят положения Указа президента России, дающие право жителям всей территории Луганской и Донецкой областей получить российское гражданство по упрощённой процедуре и без отказа от украинского паспорта", - пишет в своём телеграм-канале политический эксперт, переговорщик Родион Мирошник.

В Сети уже появилось фото такого биллборда, сделанное в городе Новайдар Луганской области, отмечает он.