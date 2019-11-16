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Киев использовал бесов в попытке отпугнуть украинцев в Донбассе от паспорта России
16 ноября 2019, 12:54 • 13 • В мире
Украинские силовики разместили на подконтрольной Киеву части Луганской области Донбасса биллборды с пугающими плакатами. На них изображён бес с вилами и адский котёл, украшенный флагом России.
Таким образом власти или спецслужбы Украины пытаются запугивать своё население, чтобы убедить его отказаться от получения паспорта России.
"Когда пряник притягательности жизни в Незалежной уже не работает, переходят к кнуту угроз. Киев очень беспокоят положения Указа президента России, дающие право жителям всей территории Луганской и Донецкой областей получить российское гражданство по упрощённой процедуре и без отказа от украинского паспорта", - пишет в своём телеграм-канале политический эксперт, переговорщик Родион Мирошник.
В Сети уже появилось фото такого биллборда, сделанное в городе Новайдар Луганской области, отмечает он.
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