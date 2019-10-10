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Киев исключил подачу воды с Украины в Крым? Зеленский и его постпред запутались в показаниях

10 октября 2019, 20:39  •  90 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым, а его виртуальный постпред на полуострове полностью её исключил. "Это все, что нужно знать об отношении Украины к Крыму и его жителям", - комментирует Юлия Витязева.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, вопрос восстановления подачи воды в Крым с украинской стороны на переговорах с Россией не обсуждался. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона в Киеве.
Речь идет о перекрытии Украиной водного канала в Крым, которое произошло в 2014 году вскоре после воссоединения полуострова с Россией. Так называемая "водная блокада" продолжается по сей день.
"Российская сторона эту тему не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину", - сказал на пресс-марафоне Зеленский.
При этом так называемый представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что подача воды не будет восстановлена до тех пор, пока не произойдет "полная деоккупация" полуострова.
"Собственно, это все, что нужно знать об отношении Украины к Крыму и его жителям", - прокомментировала ситуацию в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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