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Киев исключил подачу воды с Украины в Крым? Зеленский и его постпред запутались в показаниях
10 октября 2019, 20:39 • 90 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым, а его виртуальный постпред на полуострове полностью её исключил. "Это все, что нужно знать об отношении Украины к Крыму и его жителям", - комментирует Юлия Витязева.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, вопрос восстановления подачи воды в Крым с украинской стороны на переговорах с Россией не обсуждался. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона в Киеве.
Речь идет о перекрытии Украиной водного канала в Крым, которое произошло в 2014 году вскоре после воссоединения полуострова с Россией. Так называемая "водная блокада" продолжается по сей день.
При этом так называемый представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что подача воды не будет восстановлена до тех пор, пока не произойдет "полная деоккупация" полуострова.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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