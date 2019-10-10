Киев исключил подачу воды с Украины в Крым? Зеленский и его постпред запутались в показаниях

По словам президента Украины Владимира Зеленского, вопрос восстановления подачи воды в Крым с украинской стороны на переговорах с Россией не обсуждался. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона в Киеве.

Речь идет о перекрытии Украиной водного канала в Крым, которое произошло в 2014 году вскоре после воссоединения полуострова с Россией. Так называемая "водная блокада" продолжается по сей день.

"Российская сторона эту тему не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину", - сказал на пресс-марафоне Зеленский.

При этом так называемый представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что подача воды не будет восстановлена до тех пор, пока не произойдет "полная деоккупация" полуострова.

"Собственно, это все, что нужно знать об отношении Украины к Крыму и его жителям", - прокомментировала ситуацию в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva