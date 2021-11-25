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Киев игнорирует Минские соглашения по указке Вашингтона - эксперт

25 ноября 2021, 19:20  •  96 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Незалежная не решится на полномасштабную войну, но обстрелы в Донбассе продолжатся
Киевский режим и дальше будет саботировать Минские соглашения, пока Украине не поступит напрямую команда из Вашингтона. Тем не менее, урегулировать мирным путем вооруженный конфликт в Донбассе еще возможно. Такую точку зрения высказал политтехнолог Марат Баширов, комментируя сегодняшнее заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о желании украинского истеблишмента разрешить силой кризис на востоке республики.
По его мнению, не стоит ожидать каких-либо масштабных боевых столкновений между Незалежной и Россией, несмотря на всю воинственную риторику, которая в последнее время несется с берегов Днепра. В украинском руководстве понимают, что ни к чему хорошему это не приведет. Впрочем, регулярные обстрелы при помощи тех же беспилотников, скорее всего, будут продолжаться, прогнозирует эксперт.
"Киев будет саботировать все минские договоренности, пока не получит прямую команду из Вашингтона что-то менять. Так что Захарова в своем заявлении тонко намекает на то, что ключ к решению всей этой ситуации лежит совсем не на Украине", – сказал "Ленте.ру" политолог.
Полномасштабная война в регионе невозможна, считает Баширов, поскольку между Россией и США идут переговоры, кроме того, против подобного сценария выступят Франция и Германия. Также он выразил сомнение, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на то, чтобы ввести в соборной военное положение, о возможности чего появилась информация – у главы государства для этого нет достаточных оснований. Кроме того, подобный шаг может ударить по экономике республики, да еще на фоне нынешних проблем с энергообеспечением.
Ранее на традиционном брифинге Захарова заявила, что украинские власти специально нагнетают обстановку вокруг ситуации в Донбассе, чтобы отвлечь внимание населения от проблем внутри Незалежной. Отсюда такая пропагандистская антироссийская истерика, передает РИА "Новости".
"Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса", – сказала Мария Владимировна.
О том, что пан Зеленский готовится ввести в стране военное положение, поведал накануне в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Причем объявить об этом гарант может уже 1 декабря во время своего ежегодного обращения к парламенту.

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