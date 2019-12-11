«Киев игнорирует любые упрёки»: почему на Украине подняли вопрос об отмене закона о государственном языке

В Верховную раду внесён законопроект об отмене закона о государственном языке. Об этом написал в Facebook депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Резонансный закон, принятый при Петре Порошенко, вступил в силу в июле. После президентских выборов Владимир Зеленский обещал провести «тщательный анализ» документа. На необходимость его пересмотра Киеву неоднократно указывали в Москве и в Совете Европы. Однако эксперты пока не видят предпосылок для каких-либо изменений в языковой политике. Как отмечают источники RT в украинских политических кругах, единства по этому вопросу нет ни в правящей партии, ни в парламенте.

Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внёс на рассмотрение Верховной рады Украины поправки, цель которых — прекращение действия закона о государственном языке («Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»). Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка», — написал Бужанский.

По его словам, закон о госязыке наносит ущерб Украине, «выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое». Также Бужанский отметил, что документ «убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и не давая ей расти».

Депутат выразил уверенность, что отмена закона о языке в текущей редакции «откроет возможность для написания действительно стоящего документа». Депутат надеется на выработку нового проекта в процессе широкой дискуссии «между жителями востока и запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа».

Против инициативы Бужанского уже выступила украинский языковой омбудсмен Татьяна Монахова. По её словам, закон о госязыке необходимо выполнять, а не пересматривать.

В беседе с RT директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник подчеркнул, что инициатива Максима Бужанского вовсе не отражает позицию партии «Слуга народа». Тем не менее, как считает эксперт, в этой политической силе всё же есть «брожения» по вопросу о языке.

«Бужанский претендует на роль лидера левого крыла «Слуги народа», которое декларирует поддержку русскоязычных. Скорее всего, его инициатива вызвана корыстными политическими соображениями. Однако можно говорить, что она в какой-то мере обнажает разногласия, которые существуют в президентской партии по поводу закона о языке», — пояснил Бортник.

«Вопросы без ответа»

Свой законопроект Бужанский объяснил «вновь открывшимися обстоятельствами ввиду решения Венецианской комиссии». В декабре этот институт, входящий в состав Совета Европы, призвал Киев «без промедления подготовить закон о национальных меньшинствах и отложить до этого времени выполнение статей закона о языке, который уже принят». В противном случае, как сообщили эксперты Комиссии, языковой вопрос может стать «источником межэтнической напряжённости».

«Властям предлагается пересмотреть закон о государственном языке и подготовить закон о меньшинствах в консультации со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов», — говорится в коммюнике Венецианской комиссии.

Акция в поддержку русского языка

© Сергей Аверин/РИА Новости

В комментарии RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов подчеркнул, что европейские эксперты критично отнеслись к ситуации с русским языком и в «беспрецедентно жёсткой форме» потребовали от Киева прекратить тотальную украинизацию.

Напомним, закон о госязыке был подписан Петром Порошенко 15 мая, незадолго до того, как он покинул пост президента. 16 июля инициатива, которая фактически предполагает тотальную украинизацию всех сфер общественной жизни, вступила в силу.

Кроме того, закон обязывает преподавать исключительно на украинском языке. Эта норма начнёт действовать с 1 сентября 2020 года. «Отсрочка» предусмотрена только для школ, в которых занятия проходят на языках Евросоюза (венгерском, польском, румынском).

Команда Владимира Зеленского воздерживалась от конкретных оценок подписанного Порошенко документа. Только после выборов пресс-служба будущего президента распространила сообщение, в котором говорилось, что закон о языке будет «тщательно проанализирован» на предмет соблюдения «конституционных прав и интересов всех граждан Украины».

Сам Зеленский написал в Facebook следующее: «Моя принципиальная позиция — государство должно способствовать развитию украинского языка путём создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения».

Однако спустя полгода офис президента так и не принял каких-либо контрмер в языковой сфере. В частности, на сегодняшний день отсутствует информация о результатах «тщательного анализа», проведение которого ещё в апреле анонсировала пресс-служба Зеленского.

Более того, на пресс-конференции по итогам саммита в Нормандском формате президент Украины заявил, что «у нас не запрещено говорить по‑русски». Не видит проблем с использованием русского языка и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Об этом он сказал в недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Между тем российский лидер Владимир Путин на встрече «нормандской четвёрки» обратил внимание на то, что русскоязычными на Украине считают себя 38% граждан. При этом он напомнил, что, согласно действующему законодательству, с 2020 года русский перестанет быть языком образования на Украине.

«А со следующего года, как известно, все так называемые русские школы переводятся на украинский язык. Кстати говоря, представители других школ, насколько мне известно, — венгерские, румынские, польские, — только с 2023 года. Как будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих. Согласитесь, что это у нас вызывает вопросы, на которые мы ответов не имеем», — подчеркнул Путин.

В октябре Департамент информации и печати МИД РФ констатировал, что Киев «продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны».

«Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года», — говорится в комментарии дипломатического ведомства.

«Нет единства»

Стоит отметить, что на Украине уже предпринимались попытки противодействия закону о госязыке. В начале сентября группа внефракционных членов Верховной рады подготовила законопроект, смягчающий ограничения на использование русского языка. Например, документ провозглашает право журналистов на свободный выбор языка. Впрочем, на текущий момент этот документ не рассматривался парламентом.

«Положительный знак»: какие вопросы может обсудить Сергей Лавров в ходе визита в США «Закон о госязыке и закон об образовании, который был также принят во время президентства Порошенко, грубо нарушают международные акты, включая Европейскую хартию региональных языков. Но на сегодняшний день я не вижу предпосылок для каких-либо изменений. Киев игнорирует любые упрёки не только со стороны Москвы и Европы, но и требования большинства русскоязычных граждан», — отметил Денис Денисов.

При этом источник RT в партии «Слуга народа» утверждает, что Зеленский выступает против насильственной украинизации и разделяет недовольство жителей восточных регионов, однако, по его мнению, обновление законодательства в области языковой политики вряд ли возможно, потому что во фракции нет единства по столь важному вопросу.

«Однозначного решения в «Слуге народа» пока нет: есть те, кто поддерживает, и те, кто категорически против «украинизации населения». Пока президент не делает никаких шагов в этом направлении, поскольку это может спровоцировать волнение внутри фракции, в парламенте, а также уличные акции протеста», — сказал собеседник RT.

Владимир Зеленский в окружении журналистов на саммите в Париже

© president.gov.ua

О нерешительности Зеленского говорит и источник RT в партии «Батькивщина». По его словам, глава государства откладывает «вопрос о языке на потом» из-за опасений, связанных с «протестным потенциалом» националистов и оппозиционных партий.

«Радикалы и представители оппозиционных партий только «вышли из-под офиса» президента, но с удовольствием туда вернутся. Со стороны Зеленского было бы разумнее отсрочить вступление в силу всех норм закона на пару лет и начать искать другое решение по мере охлаждения пыла националистических формирований», — рассуждает собеседник RT.

Источник RT в партии «Голос» констатировал, что языковой вопрос — «очень болезненный для Украины» и способен окончательно расколоть страну.

«Люди хотят говорить и учиться на том языке, на котором им удобно. Поэтому я не вижу причин, чтобы не отменить скандальный законопроект. Это был бы хороший сигнал для жителей востока. Но в парламенте пока нет единства по этому вопросу», — признал депутат.

В свою очередь, Денис Денисов считает, что Зеленский не сможет стать «полноценным президентом» без отмены дискриминационных языковых законов и «обуздания радикалов».

«Нельзя оправдывать нерешительность Зеленского тем, что он опасается резкой реакции оппозиции и радикалов. Ему есть на кого опереться — это русскоязычное большинство, которое за него голосовало. Однако он продолжает политику по замирению националистов. В таких условиях сложно надеяться хотя бы на смягчение языкового гнёта», — заявил Денисов.