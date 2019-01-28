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Киев и Осло подписали совместное заявление в сфере энергетики

28 января 2019, 13:09  •  110 • Украина
Украина и Норвегия подписали совместное заявление по сотрудничеству в области ядерной безопасности, экологически чистой энергетики и энергоэффективности.
 
Reuters
 

Під час Ділового форуму разом з Главою Уряду @erna_solberg Норвегії підписали спільну заяву, якою започатковуємо важливі енергетичні ініціативи з енергоефективності, інтеграції до європейського енергетичного ринку, співпраці у сфері ядерної безпеки та “зеленої” енергетики. pic.twitter.com/eKQFHMpPaQ

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 28 января 2019 г.

«Во время делового форума с главой правительства Норвегии Эрной Сольберг подписали совместное заявление, которым начинаем важные энергетические инициативы по энергоэффективности, интеграции в европейский энергетический рынок, сотрудничеству в сфере ядерной безопасности и «зелёной» энергетики», — написал украинский премьер Владимир Гройсман в своём Twitter.

Ранее замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москва «будет вынуждена» подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности трубопровода «Северный поток — 2».

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил данное предположение.

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