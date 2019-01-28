Киев и Осло подписали совместное заявление в сфере энергетики

Украина и Норвегия подписали совместное заявление по сотрудничеству в области ядерной безопасности, экологически чистой энергетики и энергоэффективности.

Під час Ділового форуму разом з Главою Уряду @erna_solberg Норвегії підписали спільну заяву, якою започатковуємо важливі енергетичні ініціативи з енергоефективності, інтеграції до європейського енергетичного ринку, співпраці у сфері ядерної безпеки та “зеленої” енергетики. pic.twitter.com/eKQFHMpPaQ — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 28 января 2019 г.

«Во время делового форума с главой правительства Норвегии Эрной Сольберг подписали совместное заявление, которым начинаем важные энергетические инициативы по энергоэффективности, интеграции в европейский энергетический рынок, сотрудничеству в сфере ядерной безопасности и «зелёной» энергетики», — написал украинский премьер Владимир Гройсман в своём Twitter.

Ранее замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москва «будет вынуждена» подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности трубопровода «Северный поток — 2».

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил данное предположение.