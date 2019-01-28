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Киев и Осло подписали совместное заявление в сфере энергетики
28 января 2019, 13:09 • 110 • Украина
Украина и Норвегия подписали совместное заявление по сотрудничеству в области ядерной безопасности, экологически чистой энергетики и энергоэффективности.
Reuters
«Во время делового форума с главой правительства Норвегии Эрной Сольберг подписали совместное заявление, которым начинаем важные энергетические инициативы по энергоэффективности, интеграции в европейский энергетический рынок, сотрудничеству в сфере ядерной безопасности и «зелёной» энергетики», — написал украинский премьер Владимир Гройсман в своём Twitter.
Ранее замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москва «будет вынуждена» подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности трубопровода «Северный поток — 2».
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил данное предположение.
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