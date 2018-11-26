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Киев и Москву провоцирует на силовое противостояние Вашингтон – эксперт

26 ноября 2018, 19:39  •  83 • Политика
Инцидент в Керченском проливе санкционирован США, считает политолог Иван Мезюхо. Вашингтон стремится столкнуть Москву и Киев в силовом противостоянии.
Он обратил внимание на то, что инцидент в Азовском море произошел накануне саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря, и встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на нем.
«США просчитывают разные сценарии развития сложившейся ситуации и ищут новые поводы для введения очередных санкций в отношении России и оправдания уже действующего санкционного режима», - пояснил Мезюхо изданию «Невские новости».
Политолог также отметил, что провокация выгодна и президенту Украины Петру Порошенко – он использует ее в своих внутриполитических целях. В частности, он может отменить проведение выборов главы государства, что позволяет законодательство страны в случае введения военного положения.
Кроме того, для Порошенко это пиар среди националистически настроенных слоев населения. Он рассчитывает на то, что провокация в Керченском проливе будет с восторгом принята негативно настроенными по отношению к России украинцами и сделает более эффективной борьбу с инакомыслием, полагает эксперт.

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