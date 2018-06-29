Киев и Кишинёв обсчитались. В «российской колонне» не хватает БТР • 169 • Аналитика



Напомним, 22 июня Генассамблея ООН одобрила проект резолюции, призывающий к полному выводу российских военнослужащих из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).



Несмотря на то, что документ носит рекомендательный характер и ни к чему не обязывает, молдавские и украинские политики преподносят общественности решение Генассамблеи как «дипломатический успех». К числу таких политиков относятся молдавский премьер-министр Павел Филип, главы оборонных ведомств Молдавии и Украины Евгений Стурза и Степан Полторак, министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский и его украинский коллега Павел Климкин. В информационной кампании против миротворческой миссии Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье также задействованы местные пропагандистские ресурсы.





На днях в одном из молдавских СМИ появилась информация о передвижении военной техники в ПМР по участку трассы «Дубоссары – Тирасполь». По мнению редакции издания, техника может принадлежать вооруженным силам России. В материале указывается, что 23 июня было зафиксировано «передвижение четырех колонн подразделений бронированной техники и военных машин Оперативной группы российских войск: 11 БТР и 25 грузовиков («Урал», ЗИЛ, УАЗ). <…> По имеющейся информации, эти подразделения являются частью трех колонн (около 40 единиц), которые утром 21 июня без разрешения направились на склады боеприпасов в районе села Колбасна Рыбницкого района». Фото- и видеоподтверждений редакцией представлено не было.



Очевидно, под перемещением военной техники 21 июня (!) в населенный пункт Колбасна авторы публикации имели в виду видеофрагмент военной колонны, появившийся в сети 14 июня (!). Если отбросить невнимательность авторов в датах, по их версии, 14 июня техника ОГРВ выдвинулась в направлении села Колбасна и 23 июня вернулась обратно.



Напомним, 14 июня проукраинский активист Артем Филипенко разместил на станице в одной из социальных сетей видеозапись с военной техникой.







Как заявил блогер, машины утром 14 июня направлялась из Тирасполя в направлении Дубоссар и предположительно принадлежат российской ОГРВ.







Появились вопросы: каким образом видеоматериал оказался у Филипенко и на основании каких сведений автор пришел к данным выводам?



Версия того, что съемку осуществлял сам Филипенко, представляется не особенно вероятной: блогер живет в Одессе и является редким гостем в республике на Днестре (из множества фотографий, выложенных в социальной сети, нет ни одного фото автора в Приднестровье. – Прим. авт.). Вполне допустимо, что речь идет о «заимствовании» чужих видеоматериалов, фиксация которых могла осуществляться и в другой день.



Принимая во внимание, что господин Филипенко, судя по его записям, является сторонником майданной революции, нельзя сбрасывать факт видеомонтажа или постановочной съемки на украинском участке дороги, похожем на отрезок трассы М4 «Тирасполь – Дубоссары». В конце концов, чего только не сделаешь ради «любви» к России!



В пользу того, что видеоматериал не является случайной удачей прозападных СМИ и готовился в пропагандистских целях, свидетельствуют ряд обстоятельств.



Так, выпуск видеоматериала с передвижением техники совпал по времени с вынесением в ООН проекта резолюции по выводу российских военнослужащих из Приднестровья и дальнейшими обсуждениями итогов голосования. Очевидно, поводы дополнили друг друга и создали их инициаторам неплохой информационный эффект. Адмиральский бунт против морской ПРО США



Примечательно, что, помимо того, что в тексте о выдвижении техники в село Колбасна указана дата 21 июня (вместо 14 июня, как об этом заявляет Филипенко. – Прим. авт.), молдавская агитация допустила более серьезную оплошность.



На представленном выше видеоматериале можно наблюдать 16 бронетранспортеров (БТР), 6 грузовиков и автомобилей марки УАЗ и 4 бронированных разведывательно-дозорных машины (БРДМ). Как утверждают молдавские СМИ, возвращавшаяся, по их версии, та же колонна, включала «11 БТР и 25 грузовиков («Урал», ЗИЛ, УАЗ)».



Где находятся 5 БТР и откуда взялись 19 грузовых автомобилей? Загадка, которую местные пропагандисты оставили без ответа. Последние несколько недель прозападные политики Молдавии обсуждают тему вывода российских военнослужащих из Приднестровья. Продвижению молдавской инициативы способствует поддержка руководства Молдавии союзниками по антироссийскому цеху на международных площадках, а также активное распространение Кишиневом и Киевом непроверенных фактов и фейковых новостей.Напомним, 22 июня Генассамблея ООН одобрила проект резолюции, призывающий к полному выводу российских военнослужащих из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).Несмотря на то, что документ носит рекомендательный характер и ни к чему не обязывает, молдавские и украинские политики преподносят общественности решение Генассамблеи как «дипломатический успех». К числу таких политиков относятся молдавский премьер-министр Павел Филип, главы оборонных ведомств Молдавии и Украины Евгений Стурза и Степан Полторак, министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский и его украинский коллега Павел Климкин. В информационной кампании против миротворческой миссии Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье также задействованы местные пропагандистские ресурсы.На днях в одном из молдавских СМИ появилась информация о передвижении военной техники в ПМР по участку трассы «Дубоссары – Тирасполь». По мнению редакции издания, техника может принадлежать вооруженным силам России. В материале указывается, что 23 июня было зафиксировано «передвижение четырех колонн подразделений бронированной техники и военных машин Оперативной группы российских войск: 11 БТР и 25 грузовиков («Урал», ЗИЛ, УАЗ). <…> По имеющейся информации, эти подразделения являются частью трех колонн (около 40 единиц), которые утром 21 июня без разрешения направились на склады боеприпасов в районе села Колбасна Рыбницкого района». Фото- и видеоподтверждений редакцией представлено не было.Очевидно, под перемещением военной техники 21 июня (!) в населенный пункт Колбасна авторы публикации имели в виду видеофрагмент военной колонны, появившийся в сети 14 июня (!). Если отбросить невнимательность авторов в датах, по их версии, 14 июня техника ОГРВ выдвинулась в направлении села Колбасна и 23 июня вернулась обратно.Напомним, 14 июня проукраинский активист Артем Филипенко разместил на станице в одной из социальных сетей видеозапись с военной техникой.Как заявил блогер, машины утром 14 июня направлялась из Тирасполя в направлении Дубоссар и предположительно принадлежат российской ОГРВ.Появились вопросы: каким образом видеоматериал оказался у Филипенко и на основании каких сведений автор пришел к данным выводам?Версия того, что съемку осуществлял сам Филипенко, представляется не особенно вероятной: блогер живет в Одессе и является редким гостем в республике на Днестре (из множества фотографий, выложенных в социальной сети, нет ни одного фото автора в Приднестровье. – Прим. авт.). Вполне допустимо, что речь идет о «заимствовании» чужих видеоматериалов, фиксация которых могла осуществляться и в другой день.Принимая во внимание, что господин Филипенко, судя по его записям, является сторонником майданной революции, нельзя сбрасывать факт видеомонтажа или постановочной съемки на украинском участке дороги, похожем на отрезок трассы М4 «Тирасполь – Дубоссары». В конце концов, чего только не сделаешь ради «любви» к России!В пользу того, что видеоматериал не является случайной удачей прозападных СМИ и готовился в пропагандистских целях, свидетельствуют ряд обстоятельств.Так, выпуск видеоматериала с передвижением техники совпал по времени с вынесением в ООН проекта резолюции по выводу российских военнослужащих из Приднестровья и дальнейшими обсуждениями итогов голосования. Очевидно, поводы дополнили друг друга и создали их инициаторам неплохой информационный эффект.Примечательно, что, помимо того, что в тексте о выдвижении техники в село Колбасна указана дата 21 июня (вместо 14 июня, как об этом заявляет Филипенко. – Прим. авт.), молдавская агитация допустила более серьезную оплошность.На представленном выше видеоматериале можно наблюдать 16 бронетранспортеров (БТР), 6 грузовиков и автомобилей марки УАЗ и 4 бронированных разведывательно-дозорных машины (БРДМ). Как утверждают молдавские СМИ, возвращавшаяся, по их версии, та же колонна, включала «11 БТР и 25 грузовиков («Урал», ЗИЛ, УАЗ)».Где находятся 5 БТР и откуда взялись 19 грузовых автомобилей? Загадка, которую местные пропагандисты оставили без ответа. Автор: Владимир Сергеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 169 Источник Похожие новости Работать с этой женщиной? Увольте! Лось, живущий рядом со слоном Киев и Кишинёв обсчитались. В «российской колонне» не хватает БТР

Собака лает, трубоукладчик идёт Смертельная бацилла для Европы родилась в Италии Адмиральский бунт против морской ПРО США Новости партнеров