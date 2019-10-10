Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября

Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка. Об этом информирует Донецкое агентство новостей.

По данным агентства, 10 октября Донецк три раза запускал белую ракету в качестве сигнала о готовности начать процедуру устранения нарушений на участке разведения.

При этом необходимого ответа от украинских вооружённых сил не поступило.

«Новая попытка начать устранение анонсирована на 11 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что представители самопровозглашённой Донецкой народной республики и ОБСЕ покидают Петровское.

Ранее в ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил.