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Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября
10 октября 2019, 17:09 • 52 • Украина
Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка. Об этом информирует Донецкое агентство новостей.
РИА Новости
По данным агентства, 10 октября Донецк три раза запускал белую ракету в качестве сигнала о готовности начать процедуру устранения нарушений на участке разведения.
При этом необходимого ответа от украинских вооружённых сил не поступило.
«Новая попытка начать устранение анонсирована на 11 октября», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что представители самопровозглашённой Донецкой народной республики и ОБСЕ покидают Петровское.
Ранее в ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил.
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