Киев и Донбасс обмениваются пленными

Между Киевом и самопровозглашенными республиками состоится самый масштабный обмен пленными за все время вооруженного конфликта на юго-востоке Украины — 74 пленных украинских силовиков выдаст Киеву Донбасс, а взамен Украина передаст самопровозглашенным республикам 306 пленных ополченцев. Глава рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что пленные уже отправились на место обмена.

Содержавшихся в СИЗО на территории самопровозглашенной Луганской народной республики украинских пленных вывезли из Луганского СИЗО для проведения обмена. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.

«Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР», — сказала Кобцева. Она выразила надежду, что сегодняшний обмен пленными позволит в дальнейшем развивать взаимодействие по возвращению военнослужащих домой между Киевом, Донецком и Луганском.

«Это первый этап обмена, потому что передаются не все удерживаемые лица, как с одной стороны, так и с другой, и дальше мы будем двигаться в этом направлении», — подчеркнула она.

Кроме того, Кобцева сообщила, что представители Киева также доставили пленных к месту обмена в Донбассе, передает РИА «Новости». Представители ЛНР и ДНР в сопровождении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отправились на переговоры с украинской стороной для уточнения последних деталей по процедуре обмена.

Кобцева также поблагодарила главу РФ Владимира Путина и Русскую православную церковь Московского патриархата за посредничество в переговорном процессе и усилия, приложенные для решения вопроса об обмене пленными в Донбассе.

«Это событие ознаменовано тем, что оно происходит под эгидой Русской православной церкви Московского патриархата, но вклад церкви носит сугубо гуманитарный характер. Огромное спасибо за содействие в проведении обмена, за усилия, которые были приложены со стороны президента России Владимира Путина», — выразила признательность Кобцева.

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, что подписал помилование пленных, которые содержатся на территории ДНР и готовятся к передаче Киеву. Тогда же глава ДНР уточнил, что обмен пленными в Донбассе пройдет в среду, 27 декабря, ориентировочно в 13.00 мск.

Он также подчеркнул, что процедура обмена пленными станет знаковым событием не только для самопровозглашенных республик Донбасса, но и будет являться существенным прорывом в реализации минских соглашений. Захарченко выразил надежду, что процесс обмена пленными продолжится и после проведения запланированной на завтрашний день процедуры.

Президент Украины Петр Порошенко тоже не остался в стороне от процесса по обмену пленными между конфликтующими сторонами — он пообещал провести встречу с родственниками лиц, которые находятся в плену. Украинский лидер отметил, что в последние дни подготовка к освобождению украинских заложников проходила круглосуточно. «Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого. Верю, что она завтра принесет результат», — написал Порошенко в фейсбуке.

Днем ранее Киев и самопровозглашенные республики окончательно обговорили условия обмена — он пройдет по формуле «306 на 74» (306 пленных выдаст Киев, 74 — Донбасс).

Стороны пришли к согласию в ходе встречи в московском Даниловском монастыре, в которой также принимал участие патриарх Кирилл.

«Сегодня были обговорены последние условия, и 27 числа этого месяца [декабря] произойдет обмен по формуле «306 на 74»… Надеюсь, что украинская сторона будет придерживаться обещаний», — рассказал об итогах переговоров Захарченко.

Инициатором долгожданного обмена пленными выступил представитель Киева по гуманитарным вопросам и лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. Сами переговоры по поводу обмена пленными проходили при посредничестве РПЦ.

26 декабря в ОБСЕ заявили, что приветствуют обмен пленными, о котором, наконец, договорились Киев, ЛНР и ДНР.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте организации 26 декабря.

«Я искренне приветствую тот факт, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года. Это является тем важным шагом, которого так ждали как заключенные, так и их семьи. Данный гуманитарный жест имеет еще большее символическое значение в период рождественских и новогодних праздников», — говорится в комментарии спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартина Сайдика. Сайдик также призвал стороны обеспечить достойные условия и выразить уважение пленникам, подлежащим обмену.