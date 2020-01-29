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Киев и Донбасс договорились в Минске об обмене списками пленных
29 января 2020, 21:09 • 96 • Украина
Украина и представители самопровозглашённых республик Донбасса на заседании гуманитарной подгруппы в Минске договорились обменяться списками пленных лиц, заявила представитель самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева.
РИА Новости
«Удалось обсудить вопрос обмена удерживаемых лиц. Стороны договорились предоставить списки удерживаемых с целью их дальнейшей верификации и подтверждения», — цитирует её ТАСС.
По мнению Кобцевой, заседание рабочей группы прошло в достаточно конструктивном ключе.
«Стороны... подтвердили намерения более углублённо проработать все возникшие вопросы по открытию новых КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда. — RT) в Золотом и Счастье», — добавила представитель ЛНР.
Ранее стало известно, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе Валерия Лутковская сложила свои полномочия.
Первый за два года обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными народными республиками Донбасса состоялся 29 декабря.
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