Киев и Донбасс договорились в Минске об обмене списками пленных

Украина и представители самопровозглашённых республик Донбасса на заседании гуманитарной подгруппы в Минске договорились обменяться списками пленных лиц, заявила представитель самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева.

«Удалось обсудить вопрос обмена удерживаемых лиц. Стороны договорились предоставить списки удерживаемых с целью их дальнейшей верификации и подтверждения», — цитирует её ТАСС.

По мнению Кобцевой, заседание рабочей группы прошло в достаточно конструктивном ключе.

«Стороны... подтвердили намерения более углублённо проработать все возникшие вопросы по открытию новых КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда. — RT) в Золотом и Счастье», — добавила представитель ЛНР.

Ранее стало известно, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе Валерия Лутковская сложила свои полномочия.

Первый за два года обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными народными республиками Донбасса состоялся 29 декабря.