|
Киев и Донбасс договорились об обмене пленными
12 марта 2020, 19:35 • 22 • Политика
"Нормандский формат" расширят ради скорейшего урегулирования на востоке Украины
Новый обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ЛНР и ДНР) планируется провести в марте. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
По его словам, накануне участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе договорились в течение недели верифицировать списки лиц для "большого обмена". Поэтому "есть надежда", что люди вернутся домой еще до конца марта, передает "Интерфакс".
Другое важнейшее решение, которого удалось достичь на заседании ТКГ в Минске, – запуск нового формата обсуждения ситуации в Донбассе. Киев согласился, чтобы к переговорам "нормандской группы" в составе РФ, Франции, Германии и Украины напрямую подключились ДНР и ЛНР. Ожидается, что этот механизм будет окончательно утвержден 25 марта.
"Пока больше говорить не надо, нужно очень бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались. Мы очень надеемся, что они состоятся", – цитирует Козака РИА "Новости".
Предыдущее заседание "нормандской четверки" состоялось 9 декабря 2019 г. в Париже. Ожидалось, что в апреле пройдет очередная встреча, но пока не все предыдущие договоренности реализованы, поэтому в Москве не видят смысла созывать новый саммит.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
22
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 марта 2020, 09:35
|
08 марта 2020, 23:35
|
11 марта 2020, 03:35
|
12 марта 2020, 00:35
|
07 марта 2020, 15:35
|
06 марта 2020, 17:30
|
08 марта 2020, 23:35