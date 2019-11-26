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Киев грозит воровать российский газ

26 ноября 2019, 14:54  •  71 • В России

Не прямым текстом, конечно, завуалированно, но суть от этого не меняется. Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко разразился объемным постом в соцсетях, в котором призвал Россию поскорее заключить контракт на транзит газа в Европу. Причем на условиях, совсем не выгодных Москве, зато, по его словам, соответствующих всем стандартам Евросоюза (то, что ни Россия, ни Украина членами ЕС не являются, Витренко не смущает). В противном случае Киев грозится... забирать транзитный газ себе.

Точнее, если контракт до Нового года так и не будет заключен, с 1 января Украина будет считать идущее в Европу голубое топливо «газом неопределенного собственника». И загонять его в своих хранилища «на время оформления документов».

Очевидно, Витренко не знаком с Договором к Энергетической хартии, участников которого является и Украина. А по этому международному документу Киев обязан продолжать транзит даже в том случае, если контракт с Россией не подписан. Поэтому с одной стороны заявления исполнительного директора «Нафтогаза» выглядят как шантаж. А с другой - как воровство. Так себе обе стороны медали...

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