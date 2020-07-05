Киев грозит трибуналом Москве из-за Крымского моста. В России на претензию развели руками

На Украине намерены обратиться в Арбитражный трибунал, ведущий большое дело против Москвы о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, из-за запуска грузового ж/д сообщения по Крымскому мосту. С такой претензией выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

Она отметила, что Россия тем самым якобы нарушает международное право. Она пояснила, что Украину почему-то не спрашивали при строительстве железнодорожного сообщения через Крымский мост.

И трибунал должен быть ознакомлен с позицией Киева по этому вопросу, ведь Россия, мол, должна была получить согласие Незалежной как прибрежного государства.

В России на эту претензию лишь развели руками - Украина может возмущаться сколько угодно. Как рассказал в комментарии "МК" юрист-международник Дмитрий Романенко, вне зависимости от действий Киева это никогда не приведёт к изменению правовой позиции нашей страны.

"Совершенно однозначно, что речь идёт о строительстве в территориальных водах Российской Федерации. Крым является территорией РФ, и какие-либо согласования с третьими сторонами России не требуются, чтобы осуществлять подобное строительство", - подчеркнул он.