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Киев грозит трибуналом Москве из-за Крымского моста. В России на претензию развели руками

05 июля 2020, 15:00  •  140 • В мире
Украина решила закрыть Крымский мост с помощью Арбитражного трибунала. Однако, как полагает юрист-международник Дмитрий Романенко, подобные жалобы и обращения украинской стороны - бессмысленное занятие.
На Украине намерены обратиться в Арбитражный трибунал, ведущий большое дело против Москвы о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, из-за запуска грузового ж/д сообщения по Крымскому мосту. С такой претензией выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
Она отметила, что Россия тем самым якобы нарушает международное право. Она пояснила, что Украину почему-то не спрашивали при строительстве железнодорожного сообщения через Крымский мост.
И трибунал должен быть ознакомлен с позицией Киева по этому вопросу, ведь Россия, мол, должна была получить согласие Незалежной как прибрежного государства.
В России на эту претензию лишь развели руками - Украина может возмущаться сколько угодно. Как рассказал в комментарии "МК" юрист-международник Дмитрий Романенко, вне зависимости от действий Киева это никогда не приведёт к изменению правовой позиции нашей страны.
"Совершенно однозначно, что речь идёт о строительстве в территориальных водах Российской Федерации. Крым является территорией РФ, и какие-либо согласования с третьими сторонами России не требуются, чтобы осуществлять подобное строительство", - подчеркнул он.

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