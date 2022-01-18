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Киев говорит о провокациях в Приднестровье

18 января 2022, 11:40  •  265 • Война
Пентагон сменил тактику
Вашингтон теряет терпение: широко анонсированные ещё в конце прошлого года планы по российскому вторжению на Украину не сбылись, за это время успела произойти попытка государственного переворота в Казахстане, миротворцы ОДКБ успели не только прибыть в эту азиатскую страну, но даже её покинуть. А на украинских границах до сих пор не замечено российских танков – всё это уже похоже на настоящую зраду.
И хотя западные СМИ не прекращают публиковать карты с красными стрелками, показывая главные направления «ударов российской армии», в Пентагоне явно решили поменять тактику и объявили о готовящихся провокациях. Причём не только на Украине, но и в Приднестровье, расширив диапазон предсказаний.
О грядущей провокации в Приднестровье сообщила… украинская разведка.
«По информации военной разведки Украины 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу доложено, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасная (артсоставы оперативной группы войск РФ)»,
– сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Другими словами, украинские разведчики сделали вывод о том, что Россия готовит провокацию на основе того, что военных ПМР предупредили о возможных провокационных действиях украинской стороны. Никаких доказательств, конечно же, представлено не было.
Судя по всему, речь идёт о военных складах боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, недалеко от границы с Украиной. Эти склады являются одними из самых больших военных складов в Европе – после вывода Советской армии из стран Варшавского договора туда свозилось вооружение. Склады охраняются Оперативной группой российских войск. Именно этих военных Кишинёв требует вывести с левого берега Днестра, заменив на гражданскую миссию.
Практически одновременно с заявлением ГУР прозвучало и заявление советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана о подготовке российской стороной спецоперации на Донбассе «под чужим флагом, чтобы создать повод для вторжения». По его словам, в России уже подготовлена группа оперативников для проведения спецоперации. Салливан даже пообещал в ближайшее время предоставить не только дополнительные подробности, но и факты, подтверждающие его заявление.
По мнению военных экспертов, последствия возможной провокации в Приднестровье будут намного серьёзнее любой провокации в Донбассе, где нет российской армии. В Приднестровье же российские военные находятся официально, и нападение на них действительно может стать поводом для защиты Россией своих военных.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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