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Киев готовится к новому витку войны в Донбассе? Офис Зеленского наводнили силовики - УНИАН

07 августа 2019, 12:54  •  20 • В мире
После недавнего обстрела и гибели четырех украинских военных в офисе президента Украины Владимира Зеленского прошло экстренное совещание. УНИАН сообщает о том, что офис наводнили силовики, среди которых и глава Генштаба, и представители ВСУ. Не исключено, что Киев тем самым готовится к новому витку войны в Донбассе вместо того, чтобы остановить кровопролитие.
Информационное агентство УНИАН сообщило о том, что офис президента Украины Владимира Зеленского наводнили силовики и представители военных ведомств страны. Экстренное совещание глава государства проводит после того, как накануне стало известно об обстреле и гибели четырех украинских военных.
РИА ФАН сообщает, что на совещании у Зеленского был замечен и глава Генштаба Руслан Хомчак, и представители других подразделений ВСУ. Приглашен на совещание был и новый секретарь СНБО Александр Данилюк.
Не исключено, что речь может идти о подготовке Киевом нового витка войны в Донбассе. Ранее Зеленский уже заявлял о том, что украинские военные будут отвечать огнем ополченцам.
Однако ни одного доказательства того, что солдаты ВСУ были уничтожены якобы ответным огнем ополченцев, нет. Более того, начальник пресс-службы Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов ранее сообщил Царьграду, что известно было о двух "двухсотых" со стороны ВСУ. Да и те сами подорвались на собственных минах.
При этом он отметил, что провокационные обстрелы с украинской стороны есть.

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