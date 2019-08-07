Киев готовится к новому витку войны в Донбассе? Офис Зеленского наводнили силовики - УНИАН

Информационное агентство УНИАН сообщило о том, что офис президента Украины Владимира Зеленского наводнили силовики и представители военных ведомств страны. Экстренное совещание глава государства проводит после того, как накануне стало известно об обстреле и гибели четырех украинских военных.

РИА ФАН сообщает, что на совещании у Зеленского был замечен и глава Генштаба Руслан Хомчак, и представители других подразделений ВСУ. Приглашен на совещание был и новый секретарь СНБО Александр Данилюк.

Не исключено, что речь может идти о подготовке Киевом нового витка войны в Донбассе. Ранее Зеленский уже заявлял о том, что украинские военные будут отвечать огнем ополченцам.

Однако ни одного доказательства того, что солдаты ВСУ были уничтожены якобы ответным огнем ополченцев, нет. Более того, начальник пресс-службы Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов ранее сообщил Царьграду, что известно было о двух "двухсотых" со стороны ВСУ. Да и те сами подорвались на собственных минах.

При этом он отметил, что провокационные обстрелы с украинской стороны есть.