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Киев готовится к наступлению? Украина стягивает военную технику в Донбасс
11 августа 2020, 17:10 • 134 • Политика
Донецкая народная республика сообщила о стягивании украинской военной техники к линии разграничения в Донбассе. Киев готовится к наступлению?
Об этом во вторник заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Скриншот: Twitter/@Goodwin87957367
Безсонов также отметил, что ВСУ проводят инженерные работы на всех украинских позициях.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский две недели назад объявил о бессрочном перемирии в Донбассе, которое было согласовано с руководством ДНР и ЛНР. Украинская "Партия войны" сразу же заявила о "предательстве" и "капитуляции", хотя Киев обязан соблюдать режим прекращения огня по условиям Минских соглашений.
По одной из версий, Зеленский пошёл на перемирие, чтобы спасти свой падающий рейтинг. По другой - чтобы подготовить условия для проведения новой встречи "Нормандской четвёрки". Россия ещё в прошлом году заняла жёсткую позицию: никаких переговоров в нормандском формате, пока Киев не начнёт принимать хотя бы минимальные шаги к миру.
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