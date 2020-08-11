Киев готовится к наступлению? Украина стягивает военную технику в Донбасс

Об этом во вторник заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Несмотря на небывалое затишье на фронте, из разных источников поступает информация о стягивании Украиной большого количества военной техники и БК (боекомплектов) к линии разграничения, - пишет он в Twitter.

Скриншот: Twitter/@Goodwin87957367

Безсонов также отметил, что ВСУ проводят инженерные работы на всех украинских позициях.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский две недели назад объявил о бессрочном перемирии в Донбассе, которое было согласовано с руководством ДНР и ЛНР. Украинская "Партия войны" сразу же заявила о "предательстве" и "капитуляции", хотя Киев обязан соблюдать режим прекращения огня по условиям Минских соглашений.

По одной из версий, Зеленский пошёл на перемирие, чтобы спасти свой падающий рейтинг. По другой - чтобы подготовить условия для проведения новой встречи "Нормандской четвёрки". Россия ещё в прошлом году заняла жёсткую позицию: никаких переговоров в нормандском формате, пока Киев не начнёт принимать хотя бы минимальные шаги к миру.