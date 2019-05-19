Киев готовится к инаугурации избранного президента Владимира Зеленского

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Киев в воскресенье готовится к инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. В понедельник в Верховной раде состоится его торжественное вступление в должность главы украинского государства.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, сейчас возле Верховной рады, где и состоится инаугурация Зеленского, уже смонтировали огромный экран, на котором в понедельник будет транслироваться торжественное мероприятие. Рабочие приступили к монтажу сцены.

Ранее Зеленский пригласил украинцев прийти утром в понедельник, 20 мая, в Мариинский парк, откуда он направится на инаугурацию в расположенную близ парка Верховную раду. Некоторые дороги поблизости Рады уже перекрыты для автотранспорта с сегодняшнего дня. В понедельник, как предупредила полиция, будет перекрыт для движения транспорта весь центр Киева, а также основные дороги из столичного аэропорта Борисполь.

Как заявил Зеленский в субботу, в связи с тем, что Рада не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день 19 мая, киевлян ждет транспортный коллапс, что является серьезным неудобством. "Будет много иностранных гостей, поэтому часть Киева будет перекрыта. <...> Извините, пожалуйста, извините всех, нас, Верховную раду. Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, создадим им", - заявил Зеленский в видеообращении, размещенном в Instagram. При этом избранный президент не уточнил, какие именно "неудобства" он готовит для парламента.

Ранее Верховная рада приняла постановление о проведении инаугурации Зеленского 20 мая в 10:00. Сам избранный глава государства настаивал на дате 19 мая.

По информации правоохранителей, которые уже с сегодняшнего дня усилили охрану правительственного квартала, "ближе к вечеру планируется репитиция инаугурации избранного президента". "Участие в ней Зеленского не планируется", - сказал корреспонденту ТАСС представитель столичной полиции.