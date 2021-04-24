Киев готовит теракт в Донбассе на Пасху. Инсайдер сдал переговоры офицеров ВСУ

Киев готовит теракт в Донбассе во время Пасхи. Инсайдер сдал переговоры украинских офицеров, которые свидетельствуют о подготовке к массовому убийству мирных жителей.

Об этом сообщил Telegram-канал "Джокер ДНР", который регулярно сливает планы украинского командования в Донбассе через свои источники. Автор ещё в начале апреля сообщал, что украинские силовики собираются устроить массовое убийство мирных жителей в Донбассе во время одного из религиозных праздников, чтобы потом возложить ответственность за теракт на народные республики и получить повод для наступления.

По его словам, Киев уже начал информационную подготовку к этой операции. Об этом свидетельствует заявление украинского штаба Операции Объединённых сил о том, что армия одной из народных республик планирует устроить "ряд провокаций на Пасху". Военные Донбасса якобы собираются имитировать наступление, чтобы спровоцировать Украину, и при этом допускают гибель мирных жителей.

Скриншот: Telegram/Джокер ДНР

Напомним, в начале апреля "Джокер ДНР" сообщал, что украинские силовики собираются обстрелять из артиллерии место скопления народа во время христианского праздника. В сообщениях его информаторов фигурировали названия населённых пунктов Шультино и Скотоватая.

В последние два месяца ситуация в Донбассе резко обострилась. Украинская армия стянула тяжёлую технику на линию соприкосновения, а также сосредоточила часть сил на границе с Крымом. Кроме того, СБУ объявила о внезапных учениях возле границы с Россией в Харьковской и Херсонской областях.