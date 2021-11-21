Высокопоставленный источник в Генштабе полагает, что Украина реализует так называемый "злой сценарий" в Донбассе в период с конца декабря до начала января. Но… эта война продлится примерно 600 минут. Верить или нет?

Тот факт, что Украина накаляет обстановку, даже не подлежит обсуждению. Действительно, продолжаются обстрелы, а официальный Киев уклоняется от Минских соглашений, причём при поддержке Франции и Германии, о чём ранее говорили и в МИД России.

Слова источника в Генштабе России приводит телеграм-канал "Темы. Главное":

"ВСУ рассматривают "быстрый и злой карабахский сценарий" в отношении республик Донбасса - в период с католического Рождества, под Новый год или в первые новогодние праздничные дни".

Марионетками при реализации этого плана станут и мирные украинцы, живущие на спорных территориях или рядом с ними. Их беду попытаются выставить на всеобщее обозрение с началом расширения боевых действий. А пока мировое сообщество обсуждает произошедшее, ВСУ займут новые территории Донбасса. Украинцы же просто станут "живым заслоном".

Однако если эта информация верна, ВСУ придётся расстроить. Источник, в частности, напомнил о грузинском примере, когда Михаил Саакашвили решил реализовать подобный план. Обмануть никого не получилось, а война закончилась за пару дней. Украине дадут ещё меньше времени, несмотря на то что "Киев планирует ввязать в данный конфликт (прямо или косвенно) США, военные силы НАТО и политические силы ЕС".

Как считают представители НАТО и Пентагона, любой военный конфликт в случае атаки Украины продлится от 600 минут до 7 дней, после чего украинская армия будет разгромлена. Не говоря уже об известном высказывании президента России Владимира Путина о том, что при пересечении "красных линий" Украина просто потеряет свою государственность.