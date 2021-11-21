Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличн...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских согла...
Главная / Политика

Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 минут - источник

21 ноября 2021, 22:00  •  71 • Политика
Высокопоставленный источник в Генштабе полагает, что Украина реализует так называемый "злой сценарий" в Донбассе в период с конца декабря до начала января. Но… эта война продлится примерно 600 минут. Верить или нет?
Тот факт, что Украина накаляет обстановку, даже не подлежит обсуждению. Действительно, продолжаются обстрелы, а официальный Киев уклоняется от Минских соглашений, причём при поддержке Франции и Германии, о чём ранее говорили и в МИД России.
Слова источника в Генштабе России приводит телеграм-канал "Темы. Главное":
"ВСУ рассматривают "быстрый и злой карабахский сценарий" в отношении республик Донбасса - в период с католического Рождества, под Новый год или в первые новогодние праздничные дни".
Марионетками при реализации этого плана станут и мирные украинцы, живущие на спорных территориях или рядом с ними. Их беду попытаются выставить на всеобщее обозрение с началом расширения боевых действий. А пока мировое сообщество обсуждает произошедшее, ВСУ займут новые территории Донбасса. Украинцы же просто станут "живым заслоном".
Однако если эта информация верна, ВСУ придётся расстроить. Источник, в частности, напомнил о грузинском примере, когда Михаил Саакашвили решил реализовать подобный план. Обмануть никого не получилось, а война закончилась за пару дней. Украине дадут ещё меньше времени, несмотря на то что "Киев планирует ввязать в данный конфликт (прямо или косвенно) США, военные силы НАТО и политические силы ЕС".
Как считают представители НАТО и Пентагона, любой военный конфликт в случае атаки Украины продлится от 600 минут до 7 дней, после чего украинская армия будет разгромлена. Не говоря уже об известном высказывании президента России Владимира Путина о том, что при пересечении "красных линий" Украина просто потеряет свою государственность.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





71
Источник
Похожие новости
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
21 ноября 2021, 13:15
Польша и Украина поневоле выдали план Запада против России
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
21 ноября 2021, 03:20
Финны и эстонцы захотели отгородиться от России. Эксперты подняли чиновников на смех
21 ноября 2021, 16:45
Французский коллега Лаврова обратился к России за помощью: "Путин обещал"
21 ноября 2021, 12:40
Циничный спектакль Ротшильдов: Ручной клоун идёт на выборы, чтобы проиграть кому надо
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2021, 02:35
Танки уже на границах, мигрантов не пощадят: Сатановский напомнил о плане Черчилля
20 ноября 2021, 19:45
Где в Европе может начаться большая война: Названы три потенциальные горячие точки
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
17 ноября 2021, 13:30
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
19 ноября 2021, 22:40
"Вы пришли в наш дом": Лукашенко задал британскому журналисту неудобный вопрос
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.