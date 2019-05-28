Киев готовит провокацию: в ФСБ рассказали о Керченском проливе

Украина может повторить провокацию, подобную той, что произошла в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда три украинских военных катера пересекли границу РФ – за что и были арестованы, об этом рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», — пояснил силовик.

По его словам, сигналами этого могут служить те факты, что новые власти Украины не дезавуировали предыдущее заявления о непризнании Киевом российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову, передает «Российская газета».

Правоохранитель также напомнил о звучавших от предыдущих высокопоставленных украинских чиновников угрозах о новом незаконном походе кораблей в Керченский пролив – и от этих заявлений нынешний Киев также не спешит дистанцироваться, передает ФАН.

«Мы отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития. В то же время российская сторона настроена на конструктивное сотрудничество с украинскими партнерами. Надеемся, что в этом году нам удастся избежать конфликтных ситуаций, подобных тем, что имели место в прошлом году», — признался глава управления спецслужбы.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что

Москва не будет отказываться от своей позиции по инциденту в Керченском проливе

и настаивает на том, что судьбу задержанных украинских моряков должны определить следствие и суд.

Так Кремль ответил на решение, вынесенное 25 мая Международным трибуналом ООН по морскому праву. Глава инстанции Пак Чжин Хен объявил, что, в соответствии с постановлением трибунала, 24 украинских моряка, задержанных в России за незаконное пересечение государственной границы, должны быть «немедленно» отпущены из-под стражи, а конфискованные суда возвращены Киеву.

Однако трибунал не счел необходимым предъявлять России требование прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел. Со своей стороны посол Украины в ФРГ Андрей Мельник счел дополнительным козырем Киева решение Международного трибунала по морскому праву.

«Украина одержала убедительную дипломатическую победу и получила мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков», — считает дипломат, который является юристом-международником.

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В ответ на это в МИД РФ подчеркнули, что российская сторона продолжит отстаивать свою позицию. В частности, российское внешнеполитическое ведомство считает, что у трибунала отсутствует юрисдикция рассматривать ситуацию в Керченском проливе.

«Возможность задействования данной конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена»,

— отметили в Москве.

Также в министерстве добавили, что Россия призывает украинскую сторону действовать в дальнейшем в соответствии с российским законодательством, касающимся судоходства в Керченском проливе, передает НСН.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это решение трибунала может стать шансом для российской и украинской стороны. По его мнению, возможность разблокирования переговоров между Киевом и Москвой действительно существует.

В ноябре прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив государственную границу РФ. В ФСБ указали, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах тогдашнего украинского лидера Петра Порошенко, который послал солдат на убой ради собственных политических рейтингов.