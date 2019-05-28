Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рычаги управления Aмeрикoй до сих пор находятся в Лондоне (Д. Перетолчин, И. Пан...
СМИ: «Русский олигарх» не повлиял на выборы в Европарламент
Сползание под стол и мужские слезы: НВО показали, как актеры "Игры престоло...
«Президент мира на словах»: Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе главы го...
Главная / Война

Киев готовит провокацию: в ФСБ рассказали о Керченском проливе

28 мая 2019, 00:54  •  19 • Война
Украина может повторить провокацию, подобную той, что произошла в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда три украинских военных катера пересекли границу РФ – за что и были арестованы, об этом рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
«Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», — пояснил силовик.
По его словам, сигналами этого могут служить те факты, что новые власти Украины не дезавуировали предыдущее заявления о непризнании Киевом российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову, передает «Российская газета».
Правоохранитель также напомнил о звучавших от предыдущих высокопоставленных украинских чиновников угрозах о новом незаконном походе кораблей в Керченский пролив – и от этих заявлений нынешний Киев также не спешит дистанцироваться, передает ФАН.
«Мы отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития. В то же время российская сторона настроена на конструктивное сотрудничество с украинскими партнерами. Надеемся, что в этом году нам удастся избежать конфликтных ситуаций, подобных тем, что имели место в прошлом году», — признался глава управления спецслужбы.
Несколькими часами ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что
Москва не будет отказываться от своей позиции по инциденту в Керченском проливе
и настаивает на том, что судьбу задержанных украинских моряков должны определить следствие и суд.
Так Кремль ответил на решение, вынесенное 25 мая Международным трибуналом ООН по морскому праву. Глава инстанции Пак Чжин Хен объявил, что, в соответствии с постановлением трибунала, 24 украинских моряка, задержанных в России за незаконное пересечение государственной границы, должны быть «немедленно» отпущены из-под стражи, а конфискованные суда возвращены Киеву.
Однако трибунал не счел необходимым предъявлять России требование прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел. Со своей стороны посол Украины в ФРГ Андрей Мельник счел дополнительным козырем Киева решение Международного трибунала по морскому праву.
«Украина одержала убедительную дипломатическую победу и получила мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков», — считает дипломат, который является юристом-международником.
В ответ на это в МИД РФ подчеркнули, что российская сторона продолжит отстаивать свою позицию. В частности, российское внешнеполитическое ведомство считает, что у трибунала отсутствует юрисдикция рассматривать ситуацию в Керченском проливе.
«Возможность задействования данной конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена»,
— отметили в Москве.
Также в министерстве добавили, что Россия призывает украинскую сторону действовать в дальнейшем в соответствии с российским законодательством, касающимся судоходства в Керченском проливе, передает НСН.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это решение трибунала может стать шансом для российской и украинской стороны. По его мнению, возможность разблокирования переговоров между Киевом и Москвой действительно существует.
В ноябре прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив государственную границу РФ. В ФСБ указали, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.
По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.
Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах тогдашнего украинского лидера Петра Порошенко, который послал солдат на убой ради собственных политических рейтингов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
26 мая 2019, 00:09
Керченский инцидент: Россию ведут под трибунал
26 мая 2019, 16:24
Против России? Турция завезла оружие в Идлиб
23 мая 2019, 00:39
«По мозгам получите»: Соловьев оценил план по захвату Донбасса
20 мая 2019, 17:24
Шесть снарядов: террористы попытались атаковать «Хмеймим»
26 мая 2019, 19:39
Турция загнала Россию в «сирийский тупик»
23 мая 2019, 10:24
Выводите войска: НАТО требует от России оставить Крым
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 мая 2019, 00:39
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
28 мая 2019, 00:39
«Президент мира на словах»: Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе главы государ...
28 мая 2019, 00:39
«У него нет личной обиды на Россию»: как может измениться политика Литвы при новом пр...
28 мая 2019, 00:54
Сползание под стол и мужские слезы: НВО показали, как актеры "Игры престолов&quo...
28 мая 2019, 00:54
"Шизофрения, которая охватила Европу": Гаспарян – о вотуме недоверия, вынес...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2019, 22:24
Путин напомнил Меркель и Макрону про закон о языке на Украине
25 мая 2019, 04:39
"Не стоит сразу искать "зраду": На Украине готовятся к худшему из-за решения Морского трибунала ООН
26 мая 2019, 16:09
Яценюк призвал Зеленского созвать СБ ООН из-за решения трибунала по морякам
25 мая 2019, 17:39
"Выглядит не ахти": Источники сообщили об отставке Владислава Суркова
23 мая 2019, 23:09
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
26 мая 2019, 17:54
"Радуются совершенно зря": эксперт прокомментировал вердикт трибунала по Керченскому инциденту и реакцию Киева на него
24 мая 2019, 03:54
В МИД объяснили причину отказа в визе Виктории Нуланд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.