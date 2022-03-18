Киев готовит новых "киборгов": Источник раскрыл план Генштаба Украины

Генштаб Украины разработал оборонительную стратегию для Мариуполя, чтобы удерживать город как можно дольше. Из бойцов ВСУ и "Азова"* хотят сделать новых "киборгов", сообщает источник.

В Киеве разработали план по удержанию Мариуполя как можно дольше. Генштаб Украины надеется повторить опыт с удержанием Донецкого аэропорта, сообщает источник в столице Украины.

Стратегия Киева заключается в том, чтобы стянуть все оставшиеся в Мариуполе силы ВСУ и боевиков нацбатальона "Азов"* к заводу "Азовсталь", а затем уйти в глухую оборону. Таким образом украинские власти хотят сделать "символ сопротивления русским войскам, как когда-то был Донецкий аэропорт".

Остатки боевой техники и снарядов уже переместили на территорию завода, сейчас туда отходят боевые группы,

- приводит в своём Telegram-канале политолог Руслан Осташко слова источника.

Напомним, что украинским военным почти год удавалось удерживать Донецкий аэропорт, после чего их нарекли "киборгами" и возвели в статус украинских героев.

При этом стоит понимать, что речь идёт о хорошо подготовленных украинских военных, противостоявших простым ополченцам Донбасса. В Мариуполе же ВСУ и "Азову"* противостоят профессиональные военные армии России.

* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.