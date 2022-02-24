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Киев готовит диверсии, чтобы обвинить Россию в убийствах: Провокации раскрыл украинский политолог
24 февраля 2022, 13:15 • 320 • Политика
Киев готовит диверсии, чтобы обвинить Россию в убийствах, заявил украинский политолог Владимир Рогов. Он раскрыл суть готовящихся провокаций в прямом эфире.
Политолог из Запорожья Владимир Рогов в эфире спецвыпуска канала Царьград, посвящённого ситуации на Украине, раскрыл планируемые Киевом диверсии, призванные обвинить Россию в якобы убийствах мирных жителей.
Согласно его данным, внутри 55-й артбригады ВСУ в Запорожье и 54-й артбригады в Сумы подготовлены диверсионные группы, которые должны обеспечивать блуждающую артиллерию.
Бойцы этих отрядов обучены представителями спецслужб Канады, Австралии и Великобритании вести стремительные обстрелы и оперативно скрываться после этого.
Им дано полторы минуты на развёртывание, шесть выстрелов по мирным районам городов и 2,5 минуты на то, чтобы уехать, дабы русские военные их не засекли.
Он добавил, что у него имеются списки всех военнослужащих из данных украинских подразделений, и призвал бойцов ВСУ не выполнять преступные приказы командования.
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