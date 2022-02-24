Киев готовит диверсии, чтобы обвинить Россию в убийствах: Провокации раскрыл украинский политолог

Киев готовит диверсии, чтобы обвинить Россию в убийствах, заявил украинский политолог Владимир Рогов. Он раскрыл суть готовящихся провокаций в прямом эфире.

Политолог из Запорожья Владимир Рогов в эфире спецвыпуска канала Царьград, посвящённого ситуации на Украине, раскрыл планируемые Киевом диверсии, призванные обвинить Россию в якобы убийствах мирных жителей.

Согласно его данным, внутри 55-й артбригады ВСУ в Запорожье и 54-й артбригады в Сумы подготовлены диверсионные группы, которые должны обеспечивать блуждающую артиллерию.

Бойцы этих отрядов обучены представителями спецслужб Канады, Австралии и Великобритании вести стремительные обстрелы и оперативно скрываться после этого.

Им дано полторы минуты на развёртывание, шесть выстрелов по мирным районам городов и 2,5 минуты на то, чтобы уехать, дабы русские военные их не засекли.

Что это за артиллерия? Судя по всему, это миномёты крупных калибров. То есть будут по аналогии с 2014 годом вестись блуждающие миномётные обстрелы. Будут обстреливать мирные города, а потом рассказывать, что якобы [президент России Владимир] Путин напал, - пояснил собеседник "Первого русского".

Он добавил, что у него имеются списки всех военнослужащих из данных украинских подразделений, и призвал бойцов ВСУ не выполнять преступные приказы командования.