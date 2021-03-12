Киев готов воевать. Запад готов его поддержать • 412 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Список вещей, на которые можно смотреть бесконечно, имеет смысл дополнить еще одним пунктом: как Киев уклоняется от исполнения взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений. Украинские власти в который уже раз сделали ставку на некий новый план урегулирования. По существу, ничего оригинального в этом нет. За прошедшие шесть лет абсолютно все их шаги так или иначе были связаны с попытками подменить четко прописанную в минском документе последовательность действий на какую-то иную, больше их устраивающую. Неординарность нынешним усилиям придает разве что стремление Киева приписать инициативу Европе. По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, "сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной". При этом чиновник допустил показательную оговорку, сообщив, что тот "отвечает духу "Минска", соответствует нормам международного права", то есть о соответствии букве подписанных соглашений речь опять не идет. Реакция на сделанное заявление оказалась вполне ожидаемой. Россия, ДНР и ЛНР сообщили, что не располагают информацией ни о каком новом плане, а также прозрачно намекнули, что видят в происходящем очередную попытку Украины размыть суть Минских соглашений. Французский МИД также не подтвердил информацию Ермака. Можно было бы снисходительно отмахнуться от незамысловатых киевских интриг — сколько их уже видели и нынешняя явно не станет последней. Вот только есть обстоятельства, которые заставляют отнестись к текущим событиям с максимальной серьезностью. Дело в том, что впервые за достаточно долгое время международная обстановка благоволит украинским авантюрам. Отношения России с Западом находятся на точке замерзания. Западная Европа активно и целенаправленно использует любые возможности для конфронтации с Москвой, ну а украинская тема обладает в этом смысле очевидными преимуществами. За последние годы киевские власти умудрились радикально испортить репутацию — как собственную, так и своей страны — в глазах Запада, который откровенно устал от Украины. Принципиальная недоговороспособность элит и их готовность в любой момент принести стратегические соглашения в жертву сиюминутным частным интересам (в том числе в отношениях с западным сюзереном), запредельный уровень коррупции и деградация государственности давно лишили Штаты и ЕС любых иллюзий, что на подобной почве получится создать по-настоящему сильный и яркий проект Анти-России — на что был расчет в период Евромайдана. Вместо этого Украина превратилась в мировую венчурную помойку, где высокорискованные вложения (в том числе политические) могут обернуться как сверхприбылями, так и пулей в голове инвестора. Даже самым влиятельным державам планеты бессмысленно рассчитывать в отношениях с Киевом на успех долгосрочных стратегических проектов. В случае с урегулированием в Донбассе это привело к фактическому дистанцированию Германии и Франции от миротворческого процесса. Они являются гарантами исполнения Киевом его обязательств по Минским соглашениям. Но за прошедшие годы стало понятно, что ни им, ни Штатам не удастся принудить украинские власти выполнить то, под чем они подписались. При этом западные столицы вынуждены сквозь зубы признавать правоту Москвы, что именно на Украине лежит ответственность за невыполнение договоренностей, которым уже больше шести лет. Однако из-за радикального ухудшения отношений между Россией и Западом растет вероятность, что последний может пересмотреть свою позицию. После более полугода затишья ситуация в Донбассе вновь накаляется. Фиксируется рост числа нарушений перемирия. Киев стягивает свежие войска к линии соприкосновения. Эксперты оценивают шансы возобновления боевых действий как весьма высокие. Нет сомнения, что у украинских властей хватит авантюризма самостоятельно сыграть на разжигание конфликта — для решения собственных внутренних задач. Вот только дело приобретет куда более суровый оборот, если они получат пусть даже минимальную, совершенно символическую поддержку Запада в этом вопросе. И не имеет значения, что украинская армия — как и в середине 2010-х — обречена на военное поражение. Новый виток полномасштабной войны в любом случае станет серьезной проблемой для республик Донбасса и для России. Гибель людей, разрушение инфраструктуры, дезорганизация налаженной работы и множество дополнительных проблем потребуют экстренного внимания и вложения ресурсов. Это может оказаться вполне весомым доводом и для Европы, и для США посодействовать подобному развитию событий — просто чтобы пополнить для России список "горящих" тем и дополнительно связать ей руки. Судя по тому, что наша страна прямо обвинила Запад в поддержке саботажа минских договоренностей, в Москве готовятся именно к наихудшему варианту. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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