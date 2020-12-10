Киев готов к новому этапу разведения войск, разминирования в Донбассе и очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц, сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

Примечательно, что лидер Украины выдвинул своё требование Москве год назад в ходе переговоров в "нормандском формате". Утверждалось, что Зеленский якобы дал Путину один год на завершение войны, угрожая в противном случае выйти из минских переговоров.

Дедлайн истёк, некоторые украинские ресурсы в последние дни даже вели отсчёт, однако российская сторона осталась глуха к провокационным условиям украинского президента, отмечают местные издания.

И вот результат - Зеленский как ни в чём не бывало готовится к реализации нового этапа Минских соглашений.