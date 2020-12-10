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Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Путину
10 декабря 2020, 05:35 • 20 • Политика
В офисе президента Украины заявили, что Киев готов к новому этапу разведения войск и разминирования в Донбассе. При этом про позорный ультиматум Владимира Зеленского, который он год назад поставил Владимиру Путину - если война не прекратится, выйти из Минских соглашений, - в Незалежной благополучно "забыли".
Киев готов к новому этапу разведения войск, разминирования в Донбассе и очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц, сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
Примечательно, что лидер Украины выдвинул своё требование Москве год назад в ходе переговоров в "нормандском формате". Утверждалось, что Зеленский якобы дал Путину один год на завершение войны, угрожая в противном случае выйти из минских переговоров.
Дедлайн истёк, некоторые украинские ресурсы в последние дни даже вели отсчёт, однако российская сторона осталась глуха к провокационным условиям украинского президента, отмечают местные издания.
И вот результат - Зеленский как ни в чём не бывало готовится к реализации нового этапа Минских соглашений.
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