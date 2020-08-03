Киев готов провести референдум об особом статусе Донбасса

Парад Победы в Донецке. Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com

Для этого необходимо выполнить одно условие

Референдум об особом статусе Донбасса вполне может состояться. Такое допущение сделал первый зампредседателя Верховной рады, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

"Если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится", – сказал политик местному изданию "Фокус".

Одновременно Стефанчук подчеркнул, что на всенародное голосование нельзя вынести вопрос, который касается территориальной целостности страны или подразумевает утрату ее суверенитета.

Кроме того он полагает, что украинцы имеют право на проведение референдума перед вступлением Незалежной в НАТО и Евросоюз, как это сделали другие страны.



Ранее сообщалось, что почти 45 процентов украинцев высказались за то, чтобы ради прекращения войны предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей особый статус, который предполагает автономию в составе Украины.

Ранее в июне стало известно, что около 45% граждан соборной выступили за предоставление особого статуса Донбассу ради прекращения войны. Он предполагает автономию в составе Украины. Такие цифры привел центр "Социальный мониторинг", пишет "Страна.ua".