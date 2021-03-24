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Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
24 марта 2021, 03:40 • 19 • Политика
Глава МИД Украины считает Россию причиной продолжения конфликта в Донбассе. По его словам, если Москва "сдаст" регион, то Киев "закончит войну" за неделю.
Украина может решить конфликт в Донбассе за неделю, "если Россия согласится". Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём интервью словацкому изданию Tyžden.
По словам украинского министра, не правильно спрашивать, сколько времени нужно на то, чтобы закончить конфликт в Донбассе. Вместо этого надо спрашивать, сколько времени нужно, чтобы "заставить Россию согласиться его прекратить", утверждает украинский министр.
- заявил глава МИД Украины словацкому изданию.
Слова украинского министра можно воспринимать, как готовность Киева "зачистить" Донбасс за неделю, если Россия перестанет мешать украинским националистам убивать жителей региона. В настоящий же момент возможности ВСУ ограничены Минскими соглашениями, которые Украина не может слишком открыто нарушить.
Напомним, что Киев уже не раз пытался избавиться от своих обязательств по минским договорённостям. Также в последние недели украинские военные стягивают в Донбасс значительные силы и тяжёлую военную технику. Такие манёвры заставляют заподозрить украинские власти в подготовке к захвату Донбасса силовым путём.
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