Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты

Глава МИД Украины считает Россию причиной продолжения конфликта в Донбассе. По его словам, если Москва "сдаст" регион, то Киев "закончит войну" за неделю.

Украина может решить конфликт в Донбассе за неделю, "если Россия согласится". Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём интервью словацкому изданию Tyžden.

По словам украинского министра, не правильно спрашивать, сколько времени нужно на то, чтобы закончить конфликт в Донбассе. Вместо этого надо спрашивать, сколько времени нужно, чтобы "заставить Россию согласиться его прекратить", утверждает украинский министр.

Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю,

- заявил глава МИД Украины словацкому изданию.

Слова украинского министра можно воспринимать, как готовность Киева "зачистить" Донбасс за неделю, если Россия перестанет мешать украинским националистам убивать жителей региона. В настоящий же момент возможности ВСУ ограничены Минскими соглашениями, которые Украина не может слишком открыто нарушить.

Напомним, что Киев уже не раз пытался избавиться от своих обязательств по минским договорённостям. Также в последние недели украинские военные стягивают в Донбасс значительные силы и тяжёлую военную технику. Такие манёвры заставляют заподозрить украинские власти в подготовке к захвату Донбасса силовым путём.