Киев предлагает расширить санкции в отношении российских предприятий. Соответствующая инициатива от украинского кабмина будет внесена на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, говорится в сообщении пресс-службы украинского министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий.

Уточняется, что речь идёт о более чем 20 компаниях, которые были задействованы в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым" и добыче углеводородов.

По мнению украинских властей, якобы работа российских компаний "создаёт реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", передаёт "Парламентская газета".

Впрочем, подобные заявления не новы, поскольку Киев по-прежнему считает полуостров своей территорий, хотя Крым является российским регионом.

Nation News напоминает, что Крым стал частью Российской Федерации по результатам референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Но, несмотря на это, Украина и некоторые страны Запада не признали результаты голосования.

В Москве неоднократно заявляли о том, что принадлежность Крыма и референдум отвечают нормам международного права, поэтому данный вопрос закрыт.