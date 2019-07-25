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Киев готов подвести под санкции более 20 российских компаний

25 июля 2019, 03:09  •  47 • В мире
Правительство Украины внесёт на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по расширению санкций в отношении России. В частности, речь идёт о расширении списка ограничений для 24 юрлиц, задействованных в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым" и добыче углеводородов.
Киев предлагает расширить санкции в отношении российских предприятий. Соответствующая инициатива от украинского кабмина будет внесена на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, говорится в сообщении пресс-службы украинского министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий.
Уточняется, что речь идёт о более чем 20 компаниях, которые были задействованы в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым" и добыче углеводородов.
По мнению украинских властей, якобы работа российских компаний "создаёт реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", передаёт "Парламентская газета".
Впрочем, подобные заявления не новы, поскольку Киев по-прежнему считает полуостров своей территорий, хотя Крым является российским регионом.
Nation News напоминает, что Крым стал частью Российской Федерации по результатам референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Но, несмотря на это, Украина и некоторые страны Запада не признали результаты голосования.
В Москве неоднократно заявляли о том, что принадлежность Крыма и референдум отвечают нормам международного права, поэтому данный вопрос закрыт.

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