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Киев готов отказаться от Харькова и Одессы - эксперт

19 марта 2021, 13:40  •  423 • Политика
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киеву не получится "выжать" Москву с полуострова
Руководство Незалежной готово отказаться от Крыма, Донбасса и Закарпатья. Более того, не исключено, что Киев способен попрощаться с Харьковом и Одессой. Об этом заявил политолог Андрей Иванов.
Эксперт прокомментировал план Дмитрия Кулебы, который заявил, что Украина намерена "выжать" Россию с Крымского полуострова. Для этого необходимо сначала вернуться полуостров в перечень основных вопросов международной повестки, а затем создать механизм систематического давления на РФ, которое наконец должно поставить точку в вопросе Крыма.
Однако Иванов уверен, что власти Незалежной уже давно не воспринимают возращение полуострова всерьез, потому что это невозможно сделать по целому ряду причин. Однако эта идея является важной для украинской государственности.
"Политикам в Киеве не нужны Крым, Донбасс, Закарпатье. Теоретически они готовы отказаться еще от Харькова, Одессы. Но о чем говорить с народом? Не об экономике же, не о пандемии. Проще бесконечно мусолить тему Крыма, противостояния с Россией",
– заявил политолог в беседе с РИА ФАН.
При этом даже обсуждения о возвращении Крыма идут "вяло". Вряд ли это украинское "ноу-хау", которое Киев изобрел лишь спустя 7 лет, сможет хоть что-то изменить. Вероятно, слова украинского министра иностранных дел – не более, чем "попытка навесить словеса на пустую нить рассуждений".
Ранее россияне отреагировали на высказывание Кулебы о желании "выжать" Россию из Крыма. У граждан нашей страны это заявление вызвало лишь язвительные усмешки. Министру намекнули, что стремление Киева является заведомо провальным.

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