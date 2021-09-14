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Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2"

14 сентября 2021, 22:50  •  76 • Политика
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
В Незалежной пожаловались на недогруженность советской трубы топливом
Киевский режим готов сам остановить транзит российского газа в Европу, если при запуске "Северного потока-2" поставки "Газпрома" по ГТСУ окажутся слишком низкими. Тогда власти Незалежной намерены переориентировать свою газотранспортную систему на внутренние нужды.
С таким для европейцев откровением и новой формой шантажа выступил глава Минэнерго страны Герман Галущенко. Свой спич украинец произнес на встрече с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.
Пан Галущенко подчеркнул, что при остановке транзита многим странам континента грозит нехватка топлива, а в Европу будет перекрыт надежный, гибкий и независимый маршрут.
"Это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику", – повторил устоявшуюся мантру украинец.
В связи с этим, министр призвал европейцев к "решительным действиям", а также проявить солидарность и уважать законодательство Старого Света. Какие именно, он не стал уточнять.
По его словам, советская труба "Уренгой-Помары-Ужгород", а, точнее, ее часть на территории Незалежной, является единственным маршрутом поставок российского голубого топлива в Европу, который не находится под контролем Москвы.
Министр пожаловался на то, что ГТСУ сейчас существенно недозагружена, трубопровод не используется порядка на 70%.
После запуска "Северного потока-2" для транзита через Украину может остаться объем лишь в 10-15 млрд куб в год, что не позволит газотранспортной системе работать полноценно, заметил пан Галущенко. В таком случае ГТСУ займется только прокачкой 30 млрд кубов, необходимых на собственные нужды.
Ранее сегодня посол России в Германии Сергей Нечаев оценил сделку между Вашингтоном и Берлином, достигнутую США и ФРГ нынешним летом. Дипломат напомнил, что Москва не выступала участником соглашения. Поэтому требования в адрес РФ по "СП-2" и украинскому транзиту на основании договоренностей сторонних государств не являются обоснованными и обязательными к выполнению Россией.

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