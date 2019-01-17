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Киев готов обменять 25 граждан России до конца января

17 января 2019, 20:09  •  47 • Политика
На Украине заявили о готовности обменять 25 граждан России на украинских заключённых, сидящих в российских тюрьмах. Киев готов провести обмен ещё до конца января 2019 года.
В Киеве готовы ещё до конца января обменять 25 граждан России, арестованных на Украине, на украинцев, сидящих в российских тюрьмах. Об этом написала вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в соцсети Facebook.
"Готовы в конце января - начале февраля, в любую определённую дату, передать РФ 25 их граждан из украинских тюрем", - гласит сообщение.
Помимо этого, Киев просит отдать 19 украинцев, находящихся в ЛНР и ДНР. В обмен предлагается 70 осуждённых на Украине ополченцев. При этом точно не известно, сколько из этих 70 человек реальные ополченцы, а сколько просто случайные жители Донбасса, которых похищают украинские военные с целью обмена под видом ополченцев.
Напомним, что несколько месяцев назад при попытке незаконного вторжения в российские территориальные воды пограничниками России были задержаны 3 украинских военных судна, а также их экипажи. Российский суд арестовал украинских моряков на время разбирательства по инциденту.

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