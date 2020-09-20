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Киев готов нанести новый удар по Минским соглашениям. План раскрыл Кравчук

20 сентября 2020, 18:50  •  146 • Политика
Киев готов нанести новый удар по Минским соглашениям. Согласно озвученному Леонидом Кравчуком плану, новой площадкой для переговоров по Донбассу должна стать Вена, а не Минск.
Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил перенести встречи по Донбассу из Белоруссии в Австрию. Он ссылается на сложную политическую обстановку в Минске.
Как считает Кравчук, белорусский народ якобы поднялся против президента страны Александра Лукашенко. Он также сомневается, что протесты стихнут в ближайшее время.
"Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на минской площадке... Работать в таких условиях очень сложно", - цитирует слова Кравчука издание "Страна.ua".
Ранее Леонид Кравчук рассказал, что существует четыре варианта, как добиться полного прекращения огня в Донбассе. Первый путь лежит через переговоры, второй - через дискуссии, третий - через компромиссы, четвёртый - через уступки. В случае последних речь идёт о готовности обеих сторон к взаимным шагам.

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