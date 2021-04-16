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Киев готов к триумфу в Европе. Готова ли Европа — неизвестно

16 апреля 2021, 15:25  •  100 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Никольский
Канцлер Германии примет участие во встрече Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, которая в ближайшие часы состоится в Париже. Ожидается, что Ангела Меркель присоединится к переговорам по видеосвязи.
По мнению дипломатического источника из Киева, "эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры о том, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствуют действительности".
После недавней телефонной беседы лидеров России, Германии и Франции — обсуждавших Украину в отсутствие ее представителя — для Киева данный момент болезненно важен, и сегодняшнее мероприятие, конечно, компенсирует часть полученной психологической травмы.
Да и в целом ситуация крайне льстит честолюбию украинских властей. После нескольких лет пребывания на периферии глобальной политической повестки их страна вновь оказалась в фокусе внимания великих держав и на первых страницах мировых СМИ.
Правда, уроков из прошлой истории — взлета и падения интереса к себе в середине 2010-х — Киев, разумеется, не извлек, но это уже вряд ли кого-то может удивить. Вот и на этот раз стоило Западу сосредоточиться на ситуации в Донбассе, как Украина немедленно начала вновь напористо требовать поддерживать ее не общими словами, а конкретными делами, и вообще — взять в ЕС и НАТО.
Об этом накануне переговоров заявил и Владимир Зеленский, по мнению которого Украина "давно заслужила" право выйти из "зала ожидания". А украинский посол в Берлине и вовсе высказал идею о возвращении его стране ядерного оружия.
Запад едва успевает отбиваться от новой серии геополитических фантазий Киева. Прямо перед визитом президента Украины в Париж это сделал и французский МИД, в который раз пояснив, что хорошие отношения и даже поддержка Украины "в нынешней сложной ситуации с Россией <…> не означает вступления в Евросоюз".
Среди тех немногих, кто явно получает удовольствие от происходящего, можно выделить президента Турции. Эрдоган на днях откровенно потроллил НАТО, высказавшись за вступление Украины — заведомо невозможное и категорически неприемлемое для абсолютного большинства членов — в североатлантический альянс.
Правда, турецкий лидер, поддержав Киев по вопросу вступления в НАТО, подсуропил ему в другом. Вчера же стало известно, что Урсула фон дер Ляйен отклонила — причем грубо нарушив протокол и использовав крайне неубедительную отговорку — приглашение Зеленского принять участие в первом саммите так называемой "Крымской платформы". Злые языки утверждают, что данное решение стало продолжением недавнего скандала со стулом, в результате которого глава Еврокомиссии полна недобрых чувств и к самому Эрдогану, и к председателю Евросовета Шарлю Мишелю. А те оба уже выразили самую горячую поддержку инициативе украинских властей.
В общем, Украина как собственными действиями, так и самим своим существованием, умудряется превращать высокую политику Запада в развеселый балаган.
Перед Европой стоит задача по выстраиванию сложносочиненных отношений с Россией, где в соответствии с замыслом Берлина, Парижа и Брюсселя должны быть переплетены в оптимальных для них пропорциях конфронтация и сотрудничество. Украина же выбрана в качестве рычага решения данной задачи.
Однако европейцам никак не удается превратить Киев в послушный инструмент, который дисциплинированно занимает предназначенное место и делает ровно то, что ему говорят. Украинские власти принципиально не желают понимать ни тонких намеков, ни заявлений в лоб и при малейшей возможности норовят со всеми удобствами расположиться со свиным рылом в калашном ряду лидеров западного мира.
Сегодня в Париже пройдет очередная серия данного представления. Парижу и Берлину всего-то и надо — выразительно-символически заявить свое неодобрение Москве, сделав очередной ход в очень старой внешнеполитической игре. Но одновременно Макрону и Меркель придется терпеть нелепые амбиции и геополитические грезы Владимира Зеленского. К тому же опыт последних лет однозначно свидетельствует, что стоит дать Киеву палец, он быстренько покусится на руку, в том числе кормящую.
Но если Европа готова переливать из пустого в порожнее, общаясь с украинским президентом, а потом еще несколько недель дезавуировать фантастические заявления из Киева по мотивам переговоров, то Москве точно нет смысла ей в этом мешать. Потому что как бы ни возмущались юго-западные соседи, но судьба Украины решается без ее участия.
Зато вот без России тут никак не обойтись.

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