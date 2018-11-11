Киев готов «быстро и решительно» дерусифицировать Крым

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович рассказал о готовности своего учреждения «быстро и решительно» провести в Крыму и Донбассе декоммунизацию.

По его словам, перед началом декоммунизации на Украине ему говорили, что такой процесс нужно растянуть на много лет, потому что этого нельзя делать быстро. Однако сам он, по его словам, является сторонником быстрых и решительных изменений. «Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ», - заявил Вятрович изданию «Главред».

Планы переименования объектов в Крыму уже подготовлены и утверждены в Верховной раде, заявил глава Института национальной памяти. В то же время, по его словам, они вступят в силу лишь после того, как полуостров вернется под контроль Украины.

«Это около семидесяти с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия. В том числе исторические крымско-татарские названия», - уточнил Вятрович.

Напомним, в ходе запущенной по инициативе Вятровича «декоммунизации» на Украине ведется замена всех топонимов, напоминающих о том, что ранее страна была частью России. Хотя Вятрович и его коллеги называют это декоммунизацией, под ликвидацию попадают и названия, связанные с дореволюционным периодом истории нашей страны.