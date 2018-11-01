Киев глух к призывам ОБСЕ: Захарова о продлении ареста журналиста Вышинского на Украине

На Украине не услышали призыв ОБСЕ по ситуации с Вышинским, констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу решения суда Украины продлить арест главреду издания «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому. По ее словам, в Киеве так и не услышали призывов ОБСЕ прекратить политическое преследование журналиста.

Власти Украины обвиняют Вышинского в госизмене в виде «восхваления» ополченцев Донбасса. Главред украинского новостного издания был помещен под арест еще в мае этого года. В воскресенье, 4 ноября, срок его заключения в СИЗО должен был подойти к концу, однако сегодня, 1 ноября, Херсонский городской суд продлил Вышинскому арест аж до 28 декабря.

«Призыв ОБСЕ не был учтен и не был услышан на Украине. К сожалению, Кирилл Вышинский останется под стражей еще на месяц», - прокомментировала новость Мария Захарова.

Напомним, что ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность длительным содержанием Вышинского под стражей. Он призвал власти Украины не продлевать арест журналиста и выпустить его из-под стражи.