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Киев глух к призывам ОБСЕ: Захарова о продлении ареста журналиста Вышинского на Украине
01 ноября 2018, 18:24 • 63 • Политика
На Украине не услышали призыв ОБСЕ по ситуации с Вышинским, констатировала Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу решения суда Украины продлить арест главреду издания «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому. По ее словам, в Киеве так и не услышали призывов ОБСЕ прекратить политическое преследование журналиста.
Власти Украины обвиняют Вышинского в госизмене в виде «восхваления» ополченцев Донбасса. Главред украинского новостного издания был помещен под арест еще в мае этого года. В воскресенье, 4 ноября, срок его заключения в СИЗО должен был подойти к концу, однако сегодня, 1 ноября, Херсонский городской суд продлил Вышинскому арест аж до 28 декабря.
Напомним, что ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность длительным содержанием Вышинского под стражей. Он призвал власти Украины не продлевать арест журналиста и выпустить его из-под стражи.
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