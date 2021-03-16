Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская раскрыла факты, которые Киев старательно игнорирует. По её словам, украинская власть сама сдала Крым в 2014 году - ещё до памятного референдума.

Об этом парламентарий заявила, выступая в программе Sputnik "Белые и пушистые". По её словам, в 2014 году на территории полуострова де-факто уже не было украинского государства. Были закрыты административные здания, не работали полиция и прокуратура, сам регион был отключён от украинской системы регистрации преступлений и происшествий.

Они отдали Крым. Они лишили украинской государственности полуостров в 2014 году... Ни СБУ, ни прокуратура - никто не работал, потому что Киев отказался от них. Они отказались от Крыма, - вспоминает Поклонская.

Напомним, что во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведённый в Крыму референдум полностью легитимен, поскольку соответствует как украинским, так и международным законам. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании "Крымской платформы" - некоей стратегии по возвращению полуострова, в которую Киев хочет втянуть западные страны.