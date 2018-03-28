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«Киев его не выдаст»: что известно о намеренно завысившем число погибших в Кемерове украинском пранкере

28 марта 2018, 23:24  •  113 • В России
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказать украинского пранкера Никиту Кувикова, более известного под псевдонимом Евгений Вольнов. После трагедии в кемеровском ТЦ Кувиков начал обзванивать морги города, заявляя, что в пожаре погибли более 300 человек. По словам Кадырова, «попытки тиражировать ложь о количестве жертв кощунственны и бесчеловечны». Ранее в СК заявили, что намерены объявить Кувикова в международный розыск. Впрочем, в силовых ведомствах отметили, что надеяться на сотрудничество Киева не стоит. Что известно об украинском телефонном хулигане — в материале RT.
 
Украинский блогер Никита Кувиков globallookpress.com
 

Кадыров поддержал СК

Глава Чечни Рамзан Кадыров не остался в стороне от скандала вокруг распространения ложной информации о количестве жертв пожара в Кемерове. Политик опубликовал короткий пост в Telegram с призывом наказать украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков).

«Отечество в трауре... Боль и сострадание в сердцах всех россиян и миллионов наших истинных друзей во всём мире. Трагедия сплотила народ, — написал Рамзан Кадыров. — И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим».

Высказал своё мнение о звонках пранкера и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

«Про трагедию вы всё знаете, и вокруг неё целенаправленно пытаются стравить людей, нажиться. Телефонный хулиган во всю мощь обзванивает морги, — заявил на совещании Тулеев. — Хотя работают официальные органы, трагедию переживает весь мир. В горе всегда люди объединяются, и наживаться на человеческом горе, я считаю, кощунственно. Звонки о минировании шахт «Юбилейная», «Полосухинская» — нужно поднять людей, отсматривать. Для чего это делается? Чтобы люди озлобились».

Как распространялись фейки

На следующий день после трагедии в Кемерове в различные учреждения города начали поступать звонки от неизвестных людей, представлявшихся людьми при исполнении: сотрудниками МЧС, ФСБ или полиции.

Так, некий человек (позже выяснилось, что им был Евгений Вольнов) звонил в морги Кемерова и представлялся судмедэкспертом, после чего заявлял собеседникам, что им стоит ожидать не менее 300 тел жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Кроме вбросов Вольнов также сделал ряд звонков просто для троллинга.

Например, со ссылкой на поручение властей велел кемеровским коммунальщикам убирать цветы и игрушки, которые люди принесли к месту трагедии.

Параллельно в соцсетях и мессенджерах распространялась аналогичная информация о том, что жертв пожара на самом деле гораздо больше и власти намеренно скрывают истинную цифру, чтобы не раздувать скандал.

Далее ложная информация начала распространяться самостоятельно, обрастая всё новыми подробностями. Её подхватывали как те, кто сознательно намеревался дезинформировать общественность, так и те, кто просто доверял непроверенным слухам со ссылкой на «знакомого сотрудника МЧС» или «врача кемеровской больницы».

На удочку попались не только простые обыватели, но и медийные личности.

Так, популярный блогер Николай Соболев опубликовал на своём канале разоблачительный видеоролик на тему «От нас скрывают правду о Кемерове». В нём он, так же как и Вольнов, утверждал, что жертв на самом деле около 300, в то время как официальная цифра — 64 погибших. После волны негодования в свой адрес Соболев удалил ролик, пояснив, что не хотел распространять фейки, а просто «крайне эмоционально переживал ситуацию».

«Будет объявлен в розыск»: СК возбудил дело против украинского пранкера за ложные данные о жертвах в Кемерове

Попалась на фейк также и телеведущая Ксения Бородина. После этого она удалила пост и опубликовала в соцсети извинения.

«Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы. На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно ещё сильнее осознавать ответственность, поэтому признаю свою ошибку», — написала Бородина.

Мстил за Украину

Сам Вольнов вскоре дал комментарий для прессы, заявив, что не боится преследования, а вбросы делал в качестве мести за гибель украинцев, которых якобы уничтожает Россия.

Стоит отметить, что Вольнов-Кувиков известен сетевой общественности уже много лет, однако ранее ему не удавалось привлечь к себе столько внимания. В основном Кувиков разыгрывает коллекторов, которые пытаются взыскать долги, или простых людей, которые звонят своим знакомым, а соединяют их с телефонным хулиганом.

Характерный стиль Вольнова — максимально грубые оскорбления, с помощью которых он пытается вывести человека из равновесия, а затем записать его реакцию.

Вскоре после начала конфликта России и Украины пранкер резко политизировался и стал записывать циничные розыгрыши с целью «потроллить ватников». Трагедия в Кемерове — не первая беда, на которой спекулировал пранкер. Ранее он не упускал возможности посмеяться над гибелью российского лётчика в Сирии, отключением света в Крыму, терактами и убийствами, совершёнными в России.

Особенно часто Кувиков выбирает в качестве жертв уроженцев Северного Кавказа: чтобы вывести их из себя, он оскорбляет как их самих, так и ислам.

Известно, что Кувиков живёт на Украине, там же проживает и его семья. Поскольку своими розыгрышами украинский пранкер обернул против себя многих людей, в какой-то момент пользователи сети решили разыскать его и деанонимизировать.

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Это удалось: был найден адрес и телефон самого Кувикова, а также всех его близких и друзей. Оказалось, что украинец родом из Донецка и родился в 1986-м, в настоящий момент ему 31 год.

В гости к пранкеру приехали обиженные им люди, однако он спрятался в квартире, а вскоре после этого несколько раз менял место жительства и телефон, став более осторожным.

В настоящий момент неизвестно, где именно проживает Евгений Вольнов. Однако, по некоторым данным, в какой-то момент патриотизм Вольнова был замечен правительством Украины, которое начало помогать ему с контактами и подсказывать актуальные задачи для очередных пранков.

Украина не выдаст

Следственный комитет России возбудил дело против пранкера, который распространял заведомо ложную информацию о числе погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Следователи СК России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти или вражды») в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов», — сообщила она.

По её словам, он публично распространял заведомо недостоверные данные о числе жертв пожара в Кемерове. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте пранкера, в ближайшее время он будет объявлен в розыск.

Однако, по сведениям RT, с привлечением Кувикова к ответственности могут возникнуть проблемы.

«Де-факто сотрудничества с Украиной в сфере выдачи подозреваемых нет, — объяснил RT источник в силовых ведомствах. — Кувиков — гражданин Украины, и его никогда не выдадут в Россию, тем более что статья 282 УК для тех же западных правоохранителей, которые могли бы способствовать в выдаче пранкера по линии Интерпола, не очень понятна. Проще добиться выдачи обвиняемого по общеуголовным статьям: убийство, наркотики, мошенничество».

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