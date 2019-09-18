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Киев допустил введение миротворцев в Донбасс при провале «Минска»
18 сентября 2019, 18:39 • 117 • Украина
Украина рассматривает возможность введения миротворческой миссии в Донбассе как один из шагов, если не удастся достичь прогресса в реализации минских договорённостей. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Reuters
«В этом наше предложение — попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия», — цитирует Интерфакс министра.
Ранее Пристайко заявил, что дал согласие на формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса.
Как отмечал украинский лидер Владимир Зеленский, он осторожно относится к теме миротворцев ООН в Донбассе.
По его словам, они могут быть развёрнуты только на украинско-российской государственной границе.
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