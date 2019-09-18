Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Жанна д'Арк из девяностых. В кино не увидишь
Подконтрольные США боевики ставят на грань срыва эвакуацию жителей "Рукбана...
Посадка Устинова – хитрый план Кириенко (Руслан Осташко)
Россия и Белоруссия в шаге от Союзного государства? Семашко назвал срок подписан...
Главная / Украина

Киев допустил введение миротворцев в Донбасс при провале «Минска»

18 сентября 2019, 18:39  •  117 • Украина
Украина рассматривает возможность введения миротворческой миссии в Донбассе как один из шагов, если не удастся достичь прогресса в реализации минских договорённостей. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
 
Reuters
 

«В этом наше предложение — попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия», — цитирует Интерфакс министра.

Ранее Пристайко заявил, что дал согласие на формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса.

Как отмечал украинский лидер Владимир Зеленский, он осторожно относится к теме миротворцев ООН в Донбассе. 

По его словам, они могут быть развёрнуты только на украинско-российской государственной границе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
18 сентября 2019, 18:39
Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве
17 сентября 2019, 19:54
При президенте Украины создали Совет по вопросам свободы слова
18 сентября 2019, 12:09
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола пошутил о покупке квартиры на Украине
18 сентября 2019, 08:54
«Игра по переформатированию»: США предлагают ЕС совместные проекты на Украине
18 сентября 2019, 15:24
Порошенко не явился на допрос в ГБР
18 сентября 2019, 12:09
«Националисты выступят против»: последует ли Зеленский призыву ООН разработать закон о нацменьшинствах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2019, 03:09
"У меня нет слов, кроме...": Писатель Быков помечтал о Дуде-президенте. Соловьев и Гаспарян оценили
15 сентября 2019, 11:28
"В Незалежной готовится что-то нехорошее!": украинский политолог ОШАРАШИЛ СТУДИЮ!
18 сентября 2019, 09:09
Почему ВКС России несут потери
14 сентября 2019, 23:54
Украинский премьер придумал "лучший ответ" России
15 сентября 2019, 22:39
"Либеральные ценности незыблемы": Глава Альфа-банка решил поспорить с Путиным
14 сентября 2019, 04:24
В случае военного конфликта с Россией...
16 сентября 2019, 01:54
Свастики и "послание" Зеленскому: Украинские вандалы "отомстили" президенту за землю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.