Киев допустил введение миротворцев в Донбасс при провале «Минска»

Украина рассматривает возможность введения миротворческой миссии в Донбассе как один из шагов, если не удастся достичь прогресса в реализации минских договорённостей. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«В этом наше предложение — попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия», — цитирует Интерфакс министра.

Ранее Пристайко заявил, что дал согласие на формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса.

Как отмечал украинский лидер Владимир Зеленский, он осторожно относится к теме миротворцев ООН в Донбассе.

По его словам, они могут быть развёрнуты только на украинско-российской государственной границе.