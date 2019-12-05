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Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий

05 декабря 2019, 16:25  •  126 • Украина

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Украина готова провести конституционную реформу в части децентрализации по итогам саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря в Париже, в рамках которой неподконтрольные сейчас Киеву территории Донбасса могут получить дополнительные полномочия. Об этом в четверг заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, находящийся в Лондоне.

"Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идет", - процитировало Ермака издание "Европейская правда". При этом помощник Зеленского добавил, что в результате реформы "отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия".

Ермак также подчеркнул, что дополнительные полномочия не предполагают предоставления Донбассу автономии.

"Формула Штайнмайера"

Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак. "По итогам [нормандского] саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона (об особом статусе Донбасса - прим. ТАСС). А в начале следующего года мы готовы предложить изменения к этому закону", - процитировало Ермака издание "Европейская правда". При этом он добавил, что "среди изменений - в первую очередь имплементация "формулы Штайнмайера".

Кроме того, по словам помощника Зеленского, предполагается учесть договоренности, которые будут достигнуты на встрече лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже 9 декабря.

Ранее президент Украины заявлял, что Верховная рада до конца года примет новый закон об особом статусе Донбасса, "который будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и после публичного обсуждения с общественностью". В него, добавил глава государства, предстоит имплементировать "формулу Штайнмайера". На это заявление Зеленского в России отреагировали с настороженностью. Так, в комментарии ТАСС близкий к переговорам по Донбассу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что заявление Зеленского может означать стремление дезавуировать состоявшееся ранее подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера".

В среду министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Верховная рада из-за нехватки времени не будет принимать новый закон о статусе Донбасса, а продлит старый или примет его с доработками.

В свою очередь 22 ноября фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" внесла в Раду изменения в действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который неофициально и называется законом об особом статусе Донбасса. По словам главы политического совета партии Виктора Медведчука, оппозиция предложила сделать закон бессрочным. В заключительных положениях предложенного оппозиционерами законопроекта закрепляется "формула Штайнмайера".

Закон об особом статусе

Президент Украины Петр Порошенко в октябре 2014 года подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым в данных районах на три года устанавливался особый статус. На практике закон Украиной не применялся, но Верховная рада ежегодно продлевала его действие. В марте 2015 года Порошенко вопреки Минским соглашениям без согласования с республиками Донбасса внес в этот закон поправки, которые фактически заблокировали действие документа.

В начале 2016 года глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм введения в силу закона об особом статусе на временной основе в день выборов и на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности ("Минск-2"), которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона на постоянной основе, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов в Донбассе и завершения на Украине конституционной реформы.

В новость были внесены изменения (14:31 мск) — добавлена информация по тексту.

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