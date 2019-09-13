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Киев должен выполнить три условия: В России озвучили требования по саммиту "нормандской четверки"

13 сентября 2019, 21:54  •  184 • Политика
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал условия для саммита "нормандской четверки" в Париже, которые должна выполнить в том числе и Украина.
Россия готова к участию в саммите "нормандской четверки" в Париже, но перед этим должны быть выполнены три условия, в том числе со стороны Киева. С таким заявлением выступил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он отметил, что после обмена заключенными между Москвой и Киевом, который состоялся 7 сентября, есть понимание о необходимости провести новый саммит в нормандском формате для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию ситуации на Украине. Россия согласна с предложением президента Франции провести встречу "нормандской четверки" в Париже, но вначале должны быть выполнены три условия.
Первое условие - окончательное решение вопроса с разведением сил и средств в трех населенных пунктах Донбасса - это станица Луганская, Петровское и Золотое. Второе условие - письменная фиксация "формулы Штайнмайера" в рамках контактной группы. Речь идет о формуле исполнения Минских договоренностей в том порядке, какой зафиксирован в документе, а не как хочется Киеву. Третье условие - предварительное согласование итогов саммита, то есть согласование тех результатов, которые будут представлены общественности и которые впоследствии будут ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию этого кризиса.
Ушаков напомнил, что прошлые встречи "нормандской четверки" нередко завершались определенными договоренностями, которые после этого не всегда исполнялись украинской стороной. Учитывая этот печальный опыт, России теперь необходимы железные гарантии исполнения тех пунктов, по которым будет достигнута договоренность на переговорах.
"Сейчас мы хотим, чтобы была уже железная договоренность, которая бы способствовала тому, чтобы реальные шаги по урегулированию кризиса были предприняты", - сказал Ушаков на пресс-конференции.

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