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"Киев должен ответить за разграбление полуострова": Глава Крыма рассказал, какой урон нанесла региону Украина

02 июля 2019, 13:54  •  116 • В России

Сергей Аксенов прокомментировал результаты работы комиссии по определению ущерба, нанесенного Крыму за годы в составе Украины. Глава республики подтвердил, что сумма ущерба составила 2,5 триллиона рублей.

Напомним, что рабочую группу для подсчета убытков создали весной этого года. Ее руководителем стал Ефим Фикс, первый вице-спикер крымского парламента. В состав группы вошли 20 экспертов, среди которых депутаты Госсовета Крыма, министры региона, представители КФУ и сотрудники Крымстата.

По мнению крымского главы Украине еще предстоит ответить за все неудобства причиненные жителям полуострова, за разруху и грабеж полуострова, а также за блокады (водную, продуктовую) и акт терроризма (блэкаут):

- Значительная часть средств в рамках федеральных и региональных программ до сих пор тратится на преодоление разрухи, доставшейся нам в наследство от Украины. Правительство республики сталкивается с этими последствиями постоянно, - заявил Аксенов.

Начатое исследование необходимо довести до логического конца, уверен политик.

Время собирать камни

Глава Крыма отметил, что цифры ущерба еще не окончательные, а финальный результат обязательно представят мировой общественности. В правительстве уверены, что это позволит открыть глаза жителям запада на реальную ситуацию на полуострове и лучше понять причины возвращения Крыма в состав России по результатам референдума 2014 года.

Кроме того, подобные подсчеты необходимы, дабы ударить по имиджу "жертв агрессии", который тщательно создает себе Украина. Ведь за 23 года многие жизненно важные сферы жизни полуострова не финансировались вовсе или финансировались по остаточному принципу.

Так например, на 2014 год водопроводные сети были в ужасном состоянии - износ оборудования составлял от 87 до 55 процентов.Не в лучшем состоянии была и дорожная сеть полуострова, и многое другое.

Отдельным пунктом выделяют последствия так называемого блэкаута в 2015 году.Ущерб от него оценивают в 1 миллиард рублей, а недополученную выгоду - в 1,5 миллиарда.

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