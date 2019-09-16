«Киев должен определиться»: Зеленский заявил о готовности провести выборы в Донбассе только после «вывода всех войск»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе следующего саммита «нормандской четвёрки» он намерен «окончательно» решить ряд вопросов, касающихся урегулирования ситуации в Донбассе. В частности, украинский лидер планирует добиться проведения обмена пленными по формуле «всех на всех» и разведения войск от линии соприкосновения. Кроме того, Зеленский сообщил, что выборы в регионе, предусмотренные Минскими соглашениями, возможны только после вывода «всех войск». При этом ранее руководство Украины заявляло, что не намерено амнистировать участников конфликта на юго-востоке страны, а также предоставлять особый статус Донбассу — эти условия прописаны в минских договорённостях. По мнению экспертов, у Киева до сих пор нет чёткой позиции по ДНР и ЛНР, а без этого проведение встречи в нормандском формате не принесёт каких-либо существенных результатов.

Выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса возможны только после вывода оттуда «всех войск». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. По его словам, этот вопрос и ряд других проблем он планирует обсудить на предстоящем саммите «нормандской четвёрки».

Президент Украины рассказал, что в ходе саммита прежде всего планирует решить вопрос с обменом удерживаемых лиц по формуле «всех на всех» и договориться о полном отводе войск от линии соприкосновения.

«Главная задача «нормандской четвёрки» — не поднимать, а окончательно решить вопрос с обменом пленными по формуле «всех на всех», — заявил украинский президент. — Второй вопрос — это окончательное решение с разведением войск, сначала в Золотом и Петровском, а потом в чёткие сроки на всей территории. И третье. Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, то мы должны понимать, что чёткие сроки выборов будут после вывода оттуда всех войск», — передаёт РИА Новости его слова.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, у Зеленского достаточно полномочий, чтобы изменить ситуацию в Донбассе в лучшую сторону и способствовать мирному процессу. Однако украинский лидер «затягивает процесс», считает эксперт.

«У него нет чёткой стратегии по Донбассу. Потому что между ним и Дональдом Трампом ещё не состоялись переговоры, в ходе которых американская сторона, вероятно, навяжет Украине свой сценарий развития ситуации в Донбассе. Я думаю, что прежде чем Зеленский встретится с Трампом, говорить о серьёзных подвижках в этом вопросе не приходится. Очевидно, что США не устраивает нормандский формат переговоров. И некоторые последние заявления американского лидера свидетельствуют о том, что Вашингтон изменяет свою политику по отношению к Украине», — полагает политолог.

Во время своего выступления Зеленский также добавил, что на грядущем саммите, возможно, не удастся решить все озвученные проблемы. Однако украинский президент ожидает от переговоров «нормального результата».

Последняя встреча «нормандской четвёрки» состоялась в октябре 2016 года. Тогда стороны обсудили реализацию Минских соглашений и подтвердили важность разведения сил и средств на трёх участках: в станице Луганской, Петровском и Золотом.

Кроме того, украинский лидер вновь заверил, что его главная задача как президента страны — это восстановления мира в Донбассе и «возвращение» Крыма.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией. Москва неоднократно подчёркивала, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Президент Украины Владимир Зеленский

РИА Новости

15 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, каких результатов ожидает достичь Зеленский в ходе следующего саммита в нормандском формате.

«Президент Зеленский хотел бы иметь окончательное решение вопроса на востоке и законченную войну», — цитирует министра УНИАН.

При этом ранее в МИД Украины заявили, что власти страны не готовы закрепить в конституции положение об особом статусе непризнанных донбасских республик, а также объявить амнистию всем участниками конфликта. Это вызвало критику как со стороны ЛНР и ДНР, так и в России. В частности, член Совета Федерации России Алексей Пушков отметил, что со стороны Украины это является нарушением 5-го и 11-го пунктов Минских соглашений и «означает прямой отказ от их выполнения».

Это противоречие вызывает вопросы относительно реальной позиции руководства украинского государства по Донбассу, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Думаю, что сейчас важно добиться от Украины чёткого определения того, что они хотят обсуждать в нормандском формате и на какие договорённости хотят выйти. Такие противоречивые заявления очень дезориентируют. Я считаю, что сейчас Украине важно осознать, что встреча в нормандском формате возможна только тогда, когда позиция Киева будет чёткой и понятной», — заявил эксперт в беседе с RT.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что позиция украинских властей по поводу урегулирования на востоке страны требует «очень тщательной подготовки (будущего. — RT) саммита с тем, чтобы он был результативным».

В то же время Песков вновь подтвердил, что дата следующей встречи «четвёрки» ещё не согласованна.

«Пока конкретных сроков проведения саммита (в нормандском формате. — RT) нет. Пока осуществляются контакты с тем, чтобы прояснить возможные перспективы продуктивности для встречи в верхах», — цитирует Пескова ТАСС.