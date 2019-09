«Киев должен определиться»: Зеленский заявил о готовности провести выборы в Донбассе только после «вывода всех войск»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе следующего саммита «нормандской четвёрки» он намерен «окончательно» решить ряд вопросов, касающихся урегулирования ситуации в Донбассе. В частности, украинский лидер планирует добиться проведения обмена пленными по формуле «всех на всех» и разведения войск от линии соприкосновения. Кроме того, Зеленский сообщил, что выборы в регионе, предусмотренные Минскими соглашениями, возможны только после вывода «всех войск». При этом ранее руководство Украины заявляло, что не намерено амнистировать участников конфликта на юго-востоке страны, а также предоставлять особый статус Донбассу — эти условия прописаны в минских договорённостях. По мнению экспертов, у Киева до сих пор нет чёткой позиции по ДНР и ЛНР, а без этого проведение встречи в нормандском формате не принесёт каких-либо существенных результатов.

Ukrainian servicemen speak near an armoured vehicle in their camp near Donetsk Reuters © Gleb Garanich