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Киев делит остатки газа: "Нафтогаз" сцепился с Радой из-за негибких тарифов

20 марта 2018, 20:39  •  265 • В мире
В "Нафтогазе" заявили, что готовы к конкурентному ценообразованию, а не жестким рамкам, устанавливаемым правительством.
"Нафтогаз" призывает власти Украины объективно подходить к формированию цены на газ. Как отметил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, правительству страны не обязательно устанавливать определенные тарифы для населения.
По его словам, "Нафтогаз" предлагал и предлагает конкурентное ценообразование.
Он пояснил, что цена в таком случае будет конкурентной - то есть повышаться или снижаться вместе с изменением совокупного спроса и предложения на рынке.
Как отмечают в "Нафтогазе", НАК способен самостоятельно и без посредников поставлять газ населению.
В условиях проблем с поставками российского газа, как сообщалось ранее, Украина даже намеревается покупать сжиженный газ в Катаре. По мнению украинского президента, сделка с Катаром повысит энергетическую безопасность Украины.

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