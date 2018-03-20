Киев делит остатки газа: "Нафтогаз" сцепился с Радой из-за негибких тарифов

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В "Нафтогазе" заявили, что готовы к конкурентному ценообразованию, а не жестким рамкам, устанавливаемым правительством.

"Нафтогаз" призывает власти Украины объективно подходить к формированию цены на газ. Как отметил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, правительству страны не обязательно устанавливать определенные тарифы для населения.

По его словам, "Нафтогаз" предлагал и предлагает конкурентное ценообразование.

Он пояснил, что цена в таком случае будет конкурентной - то есть повышаться или снижаться вместе с изменением совокупного спроса и предложения на рынке.

Как отмечают в "Нафтогазе", НАК способен самостоятельно и без посредников поставлять газ населению.

В условиях проблем с поставками российского газа, как сообщалось ранее, Украина даже намеревается покупать сжиженный газ в Катаре. По мнению украинского президента, сделка с Катаром повысит энергетическую безопасность Украины.