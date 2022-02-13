Киев дал России 48 часов, поставив ультиматум

Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, включая Россию. Русским украинские власти дают 48 часов и ставят ультиматум устами министра иностранных дел.

С заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что Россия на запрос Киева по Венскому документу не ответила. Теперь, мол, украинская сторона делает "следующий шаг". А именно - созывает встречу с Россией, а также всеми государствами, подписавшими документ.

России Кулеба дал 48 часов и поставил ультиматум:

Если Россия серьёзно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности.

В Министерстве иностранных дел России провокационное заявление Киева пока никак не комментировали. Однако очевидно, что Украина делает всё возможное, чтобы отвлечь внимание от собственной военной активности - в том числе обострения на линии соприкосновения. Как и рассказывал ранее Царьград, прямо сейчас миномётным обстрелам ВСУ подвергаются два посёлка.